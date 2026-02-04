Crime 101 – La Strada del Crimine: le prime reazioni al film sono on line

Il nuovo thriller di Chris Hemsworth, Crime 101 – La Strada del Crimine, è stato acclamato dalla critica come il primo grande film dell’anno. Nel film, che vanta un cast stellare, l’attore interpreta un ladro di gioielli che cerca di raggirare le forze dell’ordine, tra cui il detective Lou Lubesnick (Mark Ruffalo), quando è in cerca del suo premio più grande, ma la broker assicurativa Sharon Colvin (Halle Berry) crea un imprevisto ostacolo al piano.

Crime 101 – La Strada del Crimine non arriverà nelle sale prima del 13 febbraio, ma i critici hanno già iniziato a condividere le loro reazioni al film sui social media e le prime recensioni sono estremamente positive.

JoBlo si è spinto fino a definire Crime 101 – La Strada del Crimine il “primo GRANDE film del 2026” e ha un “finale MOLTO soddisfacente”. Hanno aggiunto che è stata una decisione intelligente da parte di Amazon MGM Studios distribuire il film nelle sale piuttosto che renderlo un’esclusiva streaming.

Tom Chatalbash ha elogiato la sceneggiatura “scritta in modo serrato“, che include diversi “personaggi avvincenti“, e ha paragonato Crime 101 a film come Heat, Drive e Collateral. “Avete un vincitore vecchio stile!” ha esclamato.

Matt Neglia ha affermato che Crime 101 ha “tutti gli elementi” che un buon film poliziesco dovrebbe avere, come “inseguimenti in auto, rapine, scontri tesi, un rigido codice etico, ladri dal cuore d’oro, un cattivo imprevedibile” e “persone perbene” che finiscono in “circostanze difficili”. Sebbene l’inizio del film sia “un po’ traballante”, la situazione cambia rapidamente e il pubblico finirà per sperare che i personaggi trovino la “pace interiore”.

Erik Davis ha affermato che l’industria cinematografica non produce più film come Crime 101. Il film è ricco di “momenti d’azione esplosivi” e include messaggi su “invecchiare, impegnarsi e lottare per ciò che ci si è guadagnati“. Ha anche paragonato Crime 101 a Heat – La sfida, Out of Sight e Thief, definendolo un “preferito per l’inizio del 2026“.

Nel frattempo, l’autore di bestseller Don Winslow, autore del racconto su cui si basa Crime 101, ha condiviso i suoi elogi per l’adattamento, facendo ancora una volta paragoni con Heat – La sfida e Collateral, così come con The Town e The Departed.

Winslow ha scritto libri come Savages, The Force, la serie di Neal Carey, la trilogia del Cartello e molti altri. Finora, un paio delle sue storie sono state adattate per il grande e il piccolo schermo, tra cui Savages e The Death and Life of Bobby Z, e altre sono in arrivo, tra cui City on Fire dalla serie di Danny Ryan.

Oltre a Hemsworth, Ruffalo e Berry, Crime 101 – La Strada del Crimine vede la partecipazione di Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte, Tate Donovan, Devon Bostick, Payman Maadi, Babak Tafti, Deborah Hedwall, Paul Adelstein, Drew Powell, Matthew Del Negro e John Douglas.

La star della Marvel Hemsworth non è solo l’attore principale di Crime 101, ma è anche uno dei produttori insieme a Bart Layton, Tim Bevan, Eric Fellner, Derrin Schlesinger, Dimitri Doganis, Shane Salerno e Ben Grayson. Il vincitore del BAFTA Layton ha anche diretto il film e ne ha scritto la sceneggiatura.

Crime 101 – La Strada del Crimine uscirà nelle sale italiane il 12 febbraio 2026.