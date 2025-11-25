HomeSerie TvNews

Percy Jackson – Stagione 2 rivela un’altra serie di titoli esilaranti tratti direttamente dal libro

La Disney ha rivelato i titoli di tutti gli episodi della seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, e i fan dei libri saranno molto felici di questo annuncio. Rick Riordan, autore della serie di libri Percy Jackson, è molto coinvolto nell’adattamento televisivo in qualità di produttore esecutivo.

Oltre ad eccellere nella scrittura di storie fantasy epiche, l’autore è noto per l’umorismo che caratterizza i suoi libri, evidente anche nei titoli degli episodi della prima stagione.

Ora, a poche settimane dalla premiere della seconda stagione di Percy Jackson, sono stati rivelati i titoli degli episodi, che continuano la tradizione delle frasi esilaranti per coinvolgere i fan nei personaggi e nelle trame.

La premiere della seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo si intitolerà “I Play Dodgeball with Cannibals” (Gioco a dodgeball con i cannibali). Gli altri episodi hanno i seguenti titoli comici: “Demon Pigeons Attack” (L’attacco dei piccioni demoniaci) (episodio 2), “We Board the Princess Andromeda” (Saliti a bordo della Princess Andromeda) (episodio 3), “Clarisse Blows Up Everything” (Clarisse fa saltare in aria tutto) (episodio 4), “We Check In to C.C.’s Spa & Resort” (episodio 5), “Nobody Gets the Fleece” (episodio 6), “I Go Down with the Ship” (episodio 7) e “The Fleece Works Its Magic Too Well” (episodio 8).

Percy Jackson – Stagione 2 Titoli
Episode 1 (Season Premiere) “I Play Dodgeball with Cannibals”
Episode 2 “Demon Pigeons Attack”
Episode 3 “We Board the Princess Andromeda”
Episode 4 “Clarisse Blows Up Everything”
Episode 5 “We Check In to C.C.’s Spa & Resort”
Episode 6 “Nobody Gets the Fleece”
Episode 7 “I Go Down with the Ship”
Episode 8 (Season Finale) “The Fleece Works Its Magic Too Well”

I fan dei libri di Rick Riordan sanno che questi esilaranti titoli degli episodi sono tratti direttamente dai titoli dei capitoli di Il mare dei mostri, il secondo libro della serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Gli episodi della prima stagione sono stati intitolati in modo simile ai titoli dei capitoli del primo libro, Il ladro di fulmini.

I titoli degli episodi della prima stagione includono “I Accidentally Vaporize My Pre-Algebra Teacher” (Ho accidentalmente vaporizzato il mio insegnante di pre-algebra), “I Become Supreme Lord of the Bathroom” (Divento il signore supremo del bagno), “We Visit the Garden Gnome Emporium” (Visitiamo l’emporio degli gnomi da giardino), “Mi tuffo verso la morte”, “Un dio ci compra dei cheeseburger”, “Portiamo una zebra a Las Vegas”, “Scopriamo la verità, più o meno” e “La profezia si avvera”.

Percy Jackson – Stagione 1 Titoli
Episode 1 (Series Premiere) “I Accidentally Vaporize My Pre-Algebra Teacher”
Episode 2 “I Become Supreme Lord of the Bathroom”
Episode 3 “We Visit the Garden Gnome Emporium”
Episode 4 “I Plunge to My Death”
Episode 5 “A God Buys Us Cheeseburgers”
Episode 6 “We Take a Zebra to Vegas”
Episode 7 “We Find Out the Truth, Sort Of”
Episode 8 (Season Finale) “The Prophecy Comes True”
ALTRE STORIE

