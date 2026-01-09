Zack Snyder condivide una foto del Batman di Ben Affleck in versione “Knightmare”

Mentre Zack Snyder, regista di L’Uomo d’Acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice, continua a condividere foto in bianco e nero del suo periodo nella DCEU sul suo account Instagram creato di recente, l’ultima immagine condivisa (la si può vedere qui) mostra un Ben Affleck mai visto prima nei panni di Batman in versione “Knightmare”.

“Bruce Wayne, in fuga in un futuro distrutto, braccato dai Parademoni e da chi sapete voi. Un mondo perduto. Un’ultima scommessa. Un’unica possibilità per rimandare indietro Flash e resettare tutto. Da Zack Snyder’s Justice League: la linea temporale da incubo in cui la speranza è quasi estinta”, ha scritto il regista nella didascalia del suo post.

Il Cavaliere Oscuro interpretato da Affleck è apparso, come noto, insieme a diversi altri personaggi, tra cui Deathstroke (Joe Manganiello), Cyborg (Ray Fisher) e Joker (Jared Leto), nella scena post-crediti della versione director’s cut di Justice League di Snyder. Questa trama sarebbe continuata se Snyder avesse avuto l’opportunità di tornare alla regia di un sequel, cosa che purtroppo non è avvenuta.

I fedeli sostenitori di #RestoreTheSnyderVerse hanno creduto che ci potesse essere qualcosa di significativo nel fatto che Snyder avesse iniziato a condividere queste foto e continuano a sperare che il regista torni dietro la macchina da presa per un altro film basato sui fumetti DC Comics. Ma a questo punto, c’è da ritenere che non ci sia molto di più del semplice fatto che Snyder abbia condiviso alcuni dei suoi lavori preferiti sul suo nuovo account Instagram.

James Gunn e Zack Snyder sono in contatto da quando è stata annunciata la notizia del rilancio del DCEU come DCU, ma le possibilità che quest’ultimo torni all’ovile sembrano piuttosto scarse. Tuttavia, il fatto che Gunn e il co-CEO della DC Studios Peter Safran continueranno a sviluppare progetti Elseworlds significa che una speranza, per quanto debole, di vedere altri progetti dello Snyderverse esista.