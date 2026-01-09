Tom Cruise ha diretto un’importante scena di Star Wars: Starfighter

Una nuova notizia rivela che Tom Cruise ha in parte diretto una battaglia chiave per il film Star Wars: Starfighter di Shawn Levy, la cui uscita è prevista per il 28 maggio 2027. Ambientato circa cinque anni dopo la trilogia sequel, questo nuovo progetto della saga seguirà le vicende di un pilota in una galassia lontana lontana, che deve proteggere il suo giovane nipote e intraprendere una missione pericolosa, navigando in una galassia in fase di ricostruzione.

Ora, in un’intervista al New York Times, il regista Levy ha raccontato la storia di Cruise al lavoro sulla produzione. “Ora, quando vedrete il film”, ha detto Levy, “saprete che una parte è stata girata da Tom. Voglio dire, non è fantastico?” Levy ha riferito che molti personaggi famosi hanno visitato il set: “La settimana scorsa c’era Steven Spielberg. E ora Tom Cruise sta maneggiando una telecamera, rovinando le sue bellissime scarpe”.

La storia, raccontata dal New York Times, è che Cruise è venuto sul set e “voleva solo guardare, ha detto loro, ma Levy, mentre preparava una scena che prevedeva un duello con le spade laser nell’acqua, ha suggerito alla star di saltare su una delle telecamere. Lo aveva detto per scherzo. Ma Cruise era lì, immerso nello stagno fangoso, con la telecamera in mano come un professionista“. Si dice che i personaggi di Amy Adams e Mia Goth siano utilizzatori della Forza e potrebbero apparire in questa scena.

Cosa sappiamo di Star Wars: Starfighter

Il prossimo film di Star Wars è descritto come un capitolo autonomo dell’iconica saga fantascientifica che si svolgerà cinque anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker del 2019. Oltre a Ryan Gosling nel cast ritroviamo Amy Adams, Aaron Pierre, Flynn Gray, Simon Bird, Jamael Westman e Daniel Ings. Gli attori Matt Smith e Mia Goth interpreteranno invece due antagonisti nel film.

Finora, la trama del prossimo film di Star Wars è rimasta segreta. Tuttavia, l’immagine condivisa nel post dell’annuncio sembra suggerire che il personaggio di Ryan Gosling sarà in qualche modo una figura protettrice o mentore del personaggio interpretato da Flynn Gray. Questo evocherebbe una relazione adulto-bambino che è comune in tutta la saga di Star Wars ed è stata al centro di episodi come The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Skeleton Crew e La minaccia fantasma.

Star Wars: Starfighter è ora atteso al cinema 28 maggio 2027.