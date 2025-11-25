Robert Pattinson entra ufficialmente nella sua era da cattivo nel 2026

Robert Pattinson ha avuto finora una carriera affascinante. Dopo aver interpretato Cedric Diggory in Harry Potter e il calice di fuoco ed Edward nella saga di Twilight, è diventato per il pubblico un eroe affascinante, ma negli anni successivi ha cercato di distruggere quell’immagine. Negli ultimi dieci anni ha interpretato una grande varietà di personaggi in film indipendenti e si è guadagnato la reputazione di attore che accetta ruoli strani e spesso sgradevoli.

Tuttavia, è importante sottolineare che non è noto per aver interpretato personaggi malvagi. Certamente lo ha fatto, ad esempio con il suo odioso reverendo in Il diavolo tutto il tempo, ma se non interpreta un eroe in tutto e per tutto, i suoi personaggi sono spesso antieroi complessi che finiscono per essere difficili da definire.

Quando finalmente è tornato nei blockbuster negli anni 2020, prima con Tenet e poi con The Batman, era dalla parte dei “buoni”.

Ma le cose stanno per cambiare in modo significativo. Nel 2026, Pattinson interpreterà i cattivi in due dei film più importanti dell’anno, che potrebbero benissimo ridefinire ancora una volta la sua immagine di star.

The Odyssey & Dune: Parte Tre potrebbero ridefinire Robert Pattinson sullo schermo

Robert Pattinson ha attualmente tre film in programma per il 2026. Il primo, The Drama, è previsto per il 3 aprile e probabilmente non rientrerà in questa tendenza. Il nuovo film del regista di Dream Scenario Kristoffer Borgli vedrà Pattinson recitare al fianco di Zendaya in quella che viene descritta come una commedia romantica drammatica, che sicuramente attingerà al doppio filone del protagonista maschile e dell’eccentrico indie che hanno caratterizzato la sua carriera fino ad ora.

Gli altri suoi film (che curiosamente vedono anche la partecipazione di Zendaya) sono The Odyssey di Christopher Nolan e Dune: Parte Tre di Denis Villeneuve, due dei progetti più attesi in un anno cinematografico piuttosto entusiasmante. Nel primo, che ha tardato a rivelare quali personaggi interpreterà il suo cast stellare, Pattinson è stato confermato nel ruolo di Antinoo, uno dei pretendenti che contendono la mano di Penelope, moglie di Ulisse.

A parte Poseidone, per volontà del quale Ulisse è trattenuto così a lungo in mare, Antinoo è la figura più vicina a un cattivo principale nell’epopea di Omero. È il capo de facto dei pretendenti di Penelope e il più apertamente irrispettoso della casa di Ulisse, arrivando persino a complottare per allontanare il figlio, Telemaco, dopo che questi ha cercato di affermarsi come padrone di casa. Se Nolan affronterà questo personaggio in modo fedele, il pubblico passerà gran parte del tempo desideroso di vederlo ottenere ciò che si merita.

Il ruolo esatto di Pattinson in Dune: Parte Tre deve ancora essere confermato, ma lui stesso ha ammesso che interpreterà un cattivo, confermando le prime indiscrezioni secondo cui sarebbe stato scelto per interpretare Scytale. Il romanzo Dune Messiah è in parte la storia di una cospirazione per assassinare Paul, che ha regnato per dodici anni come imperatore dalla sua ascesa nel climax di Dune. Scytale è il partecipante più attivo a questa cospirazione e un personaggio ricorrente attraverso il quale viene raccontata la storia.

Quanto Pattinson sarà presente in Dune 3 dipenderà in gran parte da come Villeneuve intende affrontare Scytale. Il personaggio è un Face Dancer, un mutaforma geneticamente modificato in grado di copiare perfettamente il corpo e la personalità di chiunque. È facile immaginare un adattamento cinematografico in cui diversi attori collaborano per interpretare il ruolo, ma se Pattinson è stato davvero scritturato, è più probabile che lo vedremo cambiare e poi tornare indietro, utilizzandolo come forma di riferimento.

In ogni caso, il grande pubblico potrà ammirare un lato diverso di Pattinson il prossimo anno, e questo potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase della sua carriera. È curioso che entrambi questi cambiamenti di rotta mettano l’attore 39enne contro Tom Holland (che interpreta Telemaco in The Odyssey) e Timothée Chalamet, due dei protagonisti più importanti della generazione più giovane. Forse, con l’arrivo di nuove star nei ruoli da eroi, Robert Pattinson diventerà colui che avrà il compito di rovinare loro la giornata.