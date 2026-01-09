Harry Potter e il Principe Mezzosangue: la spiegazione del finale del film

Harry Potter e il Principe Mezzosangue (leggi qui la recensione) ha un finale fantastico che utilizza brillanti colpi di scena e decisioni dei personaggi per tenere il pubblico con il fiato sospeso, introducendo al contempo diverse nuove idee che renderanno il finale imminente ancora più emozionante. È il primo film della serie a introdurre il concetto di Horcrux, che gioca un ruolo fondamentale nella missione di Harry, Ron ed Hermione per sconfiggere Lord Voldemort e portare la pace nel mondo magico. Il principe mezzosangue vede il trio d’oro affrontare queste idee per la prima volta, mantenendo quel classico fascino dei film di Harry Potter.

La conclusione del film è inoltre diventata iconica per via della morte del professore più potente di Hogwarts, Albus Silente, ma ci sono molti altri dettagli che rendono questo finale molto più potente rispetto ai precedenti capitoli della saga. È pieno di colpi di scena scioccanti e rivelazioni tanto attese che ridefiniscono completamente la storia, inclusi alcuni momenti molto importanti per personaggi come Piton, Draco e lo stesso Harry. I momenti finali di questo film sovvertono completamente le aspettative e aumentano la posta in gioco, creando un’atmosfera cupa che si mantiene per tutta la durata dell’emozionante finale in due parti. Niente è più lo stesso dopo Il principe mezzosangue, ma ci sono diversi dettagli che possono facilmente sfuggire.

Che cos’è un Horcrux? La spiegazione delle loro origini

La parola “Horcrux” viene menzionata più volte in Harry Potter e il Principe Mezzosangue, ma in realtà si sa molto poco di questi oscuri artefatti. Il finale scioccante del film rivela che Regulus Black ha scoperto il segreto degli Horcrux di Voldemort, ma poco altro viene spiegato sul segreto stesso. Come indicato nei libri originali (e accennato nei ricordi di Lumacorno nel film), la creazione di un Horcrux richiede un’immensa quantità di magia oscura e permette a chi lo usa di staccare un pezzo della propria anima e nasconderlo all’interno di un oggetto specifico. Almeno finché l’Horcrux è vivo, chi lo usa non può essere veramente ucciso, anche se il suo corpo fisico viene distrutto in modo irreparabile.

I ricordi di Lumacorno rivelano che Tom Riddle una volta progettò di creare sette Horcrux per rendersi veramente immortale. Basterebbe che esistesse anche solo uno di questi Horcrux perché Voldemort rimanesse in vita e, sebbene il suo professore lo avesse messo in guardia, Silente ritiene che Voldemort sia probabilmente riuscito nel suo intento. Esistono diverse teorie sulla creazione degli Horcrux, ma tutto ciò che si sa è che per riuscirci è necessario compiere un atto indicibilmente oscuro, cosa di cui Voldemort sarebbe senza dubbio capace. Alla fine del film, Silente rivela che due Horcrux sono già stati distrutti: il diario di Tom Riddle (da Harry) e l’anello di Marvolo Gaunt (da Silente con la spada di Grifondoro).

Perché il medaglione di Salazar Serpeverde era un falso

Il culmine di Harry Potter e il Principe Mezzosangue vede Harry e Silente allontanarsi da Hogwarts alla ricerca di un potenziale Horcrux, che presto identificano come il medaglione di Salazar Serpeverde. I due combattono contro uno sciame di Inferi non morti per recuperare il medaglione, ma una volta che Harry lo riporta a Hogwarts, una nota nascosta al suo interno rivela che si tratta di un falso. Il medaglione di Serpeverde è diverso dagli altri Horcrux, data la sua complessa storia e proprietà, ma il biglietto all’interno del falso rivela che è stato preso dal suo nascondiglio molti anni fa da R.A.B. (Regulus Arcturus Black, che una volta aveva cercato di distruggere la collana vera dopo aver capito i piani oscuri di Voldemort).

Questo pone immediatamente le basi per la prossima missione di Harry, poiché egli sa che il vero medaglione di Serpeverde è ancora là fuori da qualche parte e che, senza distruggerlo, sconfiggere Voldemort sarebbe impossibile. È questa dolorosa consapevolezza, insieme alla sua precedente conversazione con Silente, che spinge Harry ad agire e mette insieme i pezzi per la fase finale di questa eterna battaglia contro Voldemort. La scoperta degli Horcrux di Voldemort (e la consapevolezza di quanto siano pericolosamente nascosti) è un vero punto di svolta per Harry e i suoi amici, dimostrando che la loro battaglia finale contro il Signore Oscuro sarà molto più difficile e complessa di quanto avessero previsto.

Perché Draco è diventato un Mangiamorte?

Lord Voldemort è il mago oscuro più pericoloso del mondo, quindi quando Harry e i suoi amici scoprono che Draco Malfoy ha seguito l’esempio dei suoi genitori e si è unito a lui, rimangono comprensibilmente scioccati. All’inizio sembra un enorme cambiamento per il personaggio: è sempre stato un problema, ma unirsi a Voldemort e ai Mangiamorte è un passo enorme nel suo percorso. Ron ed Hermione inizialmente esitano a credere che abbia fatto questo passo, ma le sue azioni nella Stanza delle Necessità dimostrano chiaramente il contrario. Fin dalla sua introduzione, Draco ha sempre rispettato la sua famiglia e le sue convinzioni, ma ora è proprio la pressione familiare che lo ha costretto a unirsi alla causa di Voldemort.

Il padre di Draco è sempre stato orgoglioso del suo status di Mangiamorte e, sebbene non sia sempre stato una risorsa incredibilmente utile per Lord Voldemort, gli è rimasto fedele senza esitazione. Lucius Malfoy è un personaggio più anziano della saga di Harry Potter, quindi ha avuto molta esperienza con Voldemort e i suoi seguaci nel corso degli anni. Draco ha visto con i propri occhi quanto Voldemort sia influente e potente, e ora che il suo potere sta crescendo, Draco sente che l’unica opzione possibile è quella di unirsi alla causa. Il suo personaggio subisce una serie di importanti sviluppi e trasformazioni nei film successivi, quindi questo è un passo estremamente importante per la sua svolta verso il lato oscuro.

Dove andranno Harry, Hermione e Ron?

Fin dall’inizio del primo film, è stato chiaro che Harry e Voldemort dovranno combattere l’uno contro l’altro in futuro. Il loro rapporto è così lungo e complesso che nessuno dei due può vivere mentre l’altro sopravvive, esattamente come aveva profetizzato la professoressa Cooman anni prima. Anche se la profezia di Trelawney contro Voldemort non fosse vera, è innegabile che il suo istinto fosse giusto e che Harry debba essere colui che sconfiggerà il suo nemico. Ora, grazie a Silente, Harry sa che la distruzione dei suoi sette Horcrux è l’unico modo possibile per sconfiggere Voldemort una volta per tutte. Naturalmente, Hermione e Ron sono al suo fianco.

Sanno (o almeno sospettano) che il medaglione di Serpeverde è là fuori, e che ci sono altri artefatti che devono essere distrutti insieme ad esso. Ora che Silente non c’è più, spetterà a loro trovare questi oggetti scavando nel passato di Tom Riddle ed estraendo quelli che hanno un valore speciale per lui. Il medaglione sembra il punto di partenza più logico, ma ora che sanno del diario e dell’anello, gli amici hanno un’idea abbastanza chiara di ciò che stanno cercando. Il Principe Mezzosangue è ben lungi dall’essere la fine delle avventure di Harry, Ron ed Hermione: in realtà, è solo l’inizio.

Perché Piton ha ucciso Silente?

Piton e Silente hanno un passato tragico nei film di Harry Potter, ma il loro complesso rapporto raggiunge un climax emotivo alla fine de Il Principe Mezzosangue. Quando Draco Malfoy si trova incapace di uccidere il suo preside, il professor Severus Piton prende il controllo della situazione e uccide Silente con le sue mani. È un momento davvero scioccante e solo nei film successivi le motivazioni di Piton diventano del tutto chiare. È solo in Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 che si scopre che Piton ha ucciso Silente su ordine di quest’ultimo, sapendo che la sua vita stava volgendo al termine e volendo risparmiare Draco da questo atto.

La vera fedeltà di Piton è stata un mistero sin dai tempi de La Pietra Filosofale e, sebbene Albus gli abbia sempre dato fiducia in ogni circostanza, lo stesso non si può dire degli altri personaggi. Piton sarà anche stato il più grande eroe di Serpeverde, ma la sua attività di spionaggio sotto copertura per conto di Silente lo ha costretto a commettere diversi crimini pericolosi. Silente voleva morire per mano di Piton perché sapeva che era l’unico modo per far sì che il suo fidato amico fosse accettato da Lord Voldemort come vero Mangiamorte. Questo scioccante omicidio è un momento cruciale nella storia di Piton e, sebbene sia difficile perdonarlo per averlo effettivamente compiuto, è esattamente ciò che Silente voleva.

