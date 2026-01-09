HomeSerie TvNews

Ahsoka – Stagione 2: la seconda stagione arriverà su Disney+ nel 2026

Di Gianmaria Cataldo

-

Ahsoka - Stagione 2

La finestra di lancio della seconda stagione di Ahsoka sembra essere stata rivelata dopo le voci secondo cui lo show sarebbe stato ritardato. La Disney aveva precedentemente confermato la seconda stagione per gennaio 2024, ma le informazioni concrete sul suo ritorno sono rimaste scarse. Le voci sul suo ritardo hanno iniziato a circolare quando non è stato inserito nelle pubblicità di Disney+ relative ai prossimi show originali in uscita nel 2026.

Ora, però, Disney+ ha svelato una nuova sezione sulla sua piattaforma di streaming intitolata “Prossimamente nel 2026”, elencando discretamente Ahsoka nella categoria. Questa è la prima potenziale conferma fornita dal servizio di streaming che la seconda stagione arriverà entro la fine dell’anno. Tuttavia, non è stata rivelata una finestra di uscita più concreta, il che significa che potrebbe arrivare in qualsiasi momento nel corso dei prossimi 12 mesi.

La fine della stagione 1 ha visto il personaggio principale con Noti, insieme a Sabine e Huyang, dopo aver ucciso Morgan. Nel frattempo, Ezra Bridger si ricongiunge con Hera Syndulla dopo una lunga separazione, mentre Baylan continua il suo viaggio dopo aver trovato le statue degli dei Mortis. Questi sviluppi multiforme saranno fondamentali per definire come si svolgerà la stagione 2.

Ahsoka – Stagione 2: trama, aggiornamenti e tutto quello che sappiamo

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
