Percy Jackson – Stagione 3: ufficialmente confermati due dei personaggi più iconici del libro

Al San Diego Comic-Con, Rick Riordan ha annunciato che Percy Jackson e i Dei dell’Olimpo ha ufficialmente scritturato due personaggi dei libri amati dai fan per la terza stagione, compensando così la loro assenza nella prima e nella seconda stagione. La serie TV Percy Jackson di Disney+ è stata un successo certificato per il sito di streaming, e finora è uscita solo una stagione. Fortunatamente per i fan, l’attesa per la prossima stagione non sarà molto lunga. La seconda stagione di Percy Jackson uscirà nel dicembre 2025 ed è già stata rinnovata per una terza stagione.

Sebbene le notizie su Percy Jackson si siano concentrate principalmente sulla seconda stagione, Rick Riordan ha condiviso un aggiornamento entusiasmante sulla terza stagione al San Diego Comic-Con. Screen Rant era presente al panel di Percy Jackson per portare ai fan le ultime e più importanti notizie. Ora possiamo rivelare che la serie TV Percy Jackson ha scritturato Levi Chrisopulos nel ruolo di Nico di Angelo e Olive Abercrombie in quello di Bianca di Angelo.

Nico sarà un personaggio fisso a partire dalla terza stagione di Percy Jackson, mentre Bianca sarà un personaggio ricorrente. Le riprese della terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo inizieranno presto.