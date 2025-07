Law & Order: SVU stagione 27 – conferma, cast, trama e tutto quello che sappiamo

Law & Order: Special Victims Unit continua a battere tutti i record televisivi mentre conclude la sua ventiseiesima stagione in onda, e la serie poliziesca tornerà per la ventisettesima stagione. Lanciata nel 1999 come spin-off della serie di grande successo Law & Order di Dick Wolf, SVU segue le vicende dei detective dell’Unità Vittime Speciali della polizia di New York, una divisione specializzata nelle indagini sui reati a sfondo sessuale in tutta la città. Riuscendo a sopravvivere alla serie madre Law & Order (cancellata nel 2010 ma poi ripresa), SVU continua a detenere il record di serie televisiva con copione più longeva della storia della televisione.

Presente nella serie sin dal suo esordio negli anni ’90, Olivia Benson, interpretata da Mariska Hargitay, è il cuore e l’anima di SVU, anche se la squadra di Benson è cambiata drasticamente nel corso degli anni. Nonostante questi cambiamenti, SVU continua a registrare un alto numero di spettatori e non mostra segni di rallentamento mentre si avvicina alla sua rivoluzionaria trentesima stagione. Sebbene SVU sia uno spin-off, è diventato una sorta di serie di punta dell’intero franchise, e la continua popolarità di Law & Order: SVU non solo garantisce la stagione 27, ma contribuisce anche a stimolare la produzione di ulteriori stagioni degli altri spin-off.

Ultime notizie su Law & Order: SVU – Stagione 27

Cambiamenti in arrivo per SVU

Oltre all’annuncio del rinnovo di Law & Order: SVU da parte della NBC, ci sono anche alcuni cambiamenti in arrivo per la serie. Due dei membri più recenti del cast (Juliana Martinez e Octavio Pisano) lasciano la serie, mentre un volto familiare (Kelli Giddish) torna a tempo pieno, il che causerà un leggero cambiamento nella dinamica del cast. Ci sono anche dei cambiamenti dietro le quinte.

SVU avrà un nuovo showrunner per la stagione 26. Michele Fazekas sostituisce David Graziano, che è stato lo showrunner nelle ultime tre stagioni. Fazekas non è nuova alla serie. Ha scritto e prodotto le prime stagioni dello show, il che potrebbe significare un ritorno allo stile dei primi tempi della serie. Fazekas è anche la prima donna showrunner nei 26 anni di storia dello show.

Law & Order: SVU – Stagione 27 è stata confermata

SVU fa parte del palinsesto autunnale 2025 della NBC

Law & Order: SVU è su un terreno solido, ma questo non significa che l’intero franchise sia così sicuro

La NBC ha rinnovato SVU per la stagione 27, annunciando il rinnovo solo una settimana prima del finale della stagione 26. Anche la serie originale Law & Order è stata rinnovata dal network. Fortunatamente per i fan della longeva serie poliziesca, è quasi impossibile che la NBC decida di cancellare così all’improvviso uno dei suoi fiori all’occhiello. È probabile che il network faccia un annuncio in anticipo per consentire ai fan e alla serie nel suo complesso di chiudere in bellezza.

Law & Order: SVU è su un terreno solido, ma questo non significa che l’intero franchise sia così sicuro. Mentre l’originale Law & Order è abbastanza stabile da guadagnarsi un’altra stagione, Law & Order: Organized Crime è tutt’altro che garantito. Lo spin-off incentrato su Stabler è stato trasformato in un’esclusiva Peacock per la sua quinta stagione. Anche se questo probabilmente non avrà alcun effetto su SVU, il vacillare di Organized Crime dimostra che il franchise Law & Order è potenzialmente vulnerabile.

Law & Order e Law & Order: SVU andranno in onda il giovedì sera sulla NBC all’inizio della stagione televisiva 2025.

La stagione 26 di Law & Order: SVU ha debuttato il 3 ottobre 2024 e si è conclusa il 15 maggio 2025.

Dettagli sul cast della stagione 27 di Law & Order: SVU

Benson e la sua squadra torneranno per la stagione 27

Sebbene i cambiamenti nel cast siano un fenomeno quasi costante nella lunga storia di Law & Order: SVU, il cast della stagione 27 rimarrà per lo più invariato. Mariska Hargitay tornerà nei panni del capitano Olivia Benson, ruolo che interpreta sin dall’inizio della serie nel 1999. Ad affiancare Hargitay ci sarà il co-protagonista di lunga data Ice-T nel ruolo del sergente “Fin” Tutuola, insieme a Peter Scanavino nel ruolo dell’assistente procuratore distrettuale Dominick Carisi, Jr. È previsto anche il ritorno di Kevin Kane nel ruolo del detective Terry Bruno.

Ci sono però due importanti abbandoni nel cast della stagione 27 di SVU. Il detective junior Joe Velasco (interpretato da Octavio Pisano) non tornerà dopo la stagione 26 e l’ultima arrivata nel team di Benson, interpretata da Juliana Aidén Martinez, non riprenderà il ruolo della detective junior Kate Silva.

In precedenza, un punto interrogativo era il ritorno di Kelli Giddish nel ruolo del sergente Amanda Rollins. Giddish era stata lasciata andare dalla serie nella stagione 24, ma l’attrice ha continuato a tornare grazie al legame del suo personaggio con la squadra. Giddish è stata promossa a guest star ricorrente per la stagione 26, ma è stata rinominata personaggio fisso per la stagione 27.

Law & Order: SVU ha fatto buon uso del suo universo condiviso in passato, consentendo alla serie di incrociarsi con altri show sotto l’egida delle creazioni di Dick Wolf. Ciò significa che la stagione 27 potrebbe anche vedere la comparsa di personaggi provenienti dall’universo di Chicago o da altre serie di Law & Order. La stagione 26 ha visto un crossover con la serie principale, e Chris Meloni, protagonista di Organized Crime, e Mariska Hargitay sono entrambi apparsi nei crossover grazie al rapporto tra i loro personaggi. I fan possono aspettarsi altre sorprese di questo tipo nella prossima stagione.

Dettagli della trama di Law & Order: SVU – Stagione 27

Altri casi da risolvere per la squadra SVU

Non ci saranno troppe sorprese nella trama della stagione 27 di Law & Order: SVU, dato che la serie è stata straordinariamente coerente nei suoi quasi 30 anni di vita. Come nella maggior parte delle migliori serie procedurali in TV, ogni episodio di SVU è una storia a sé stante che coinvolge un caso che la squadra deve risolvere prima della conclusione della puntata settimanale. A volte SVU affronta casi tratti dai titoli dei giornali, mentre altri sono totalmente inventati.

Quello che sappiamo della stagione 27 di SVU è che Benson avrà almeno un posto libero nella sua squadra. Con l’addio di Velasco (che ha ricevuto una promozione nel finale della stagione 26), Rollins potrebbe tornare a far parte della squadra SVU se la serie non la manterrà nell’Unità di Intelligence all’inizio della stagione. Anche se Silva non è stato eliminato nel finale della stagione 26, l’attore non tornerà nella stagione 27, quindi potrebbe esserci un altro posto libero nella squadra per un nuovo personaggio.

È anche possibile che il caso del finale della stagione 26, un serial killer che prendeva di mira i terapeuti, possa tornare nella stagione 27. Il finale si è concluso con la notizia che la confessione ottenuta da Benson e dalla sua squadra potrebbe non essere riconosciuta in tribunale, lasciando spazio alla serie per approfondire ulteriormente il caso in futuro. Questo potrebbe fornire alla serie un arco narrativo più breve da seguire sulle procedure nei casi seriali nella stagione 27 di Law & Order: SVU, dato che la serie non ha esitato a rivisitare casi precedenti anche a distanza di anni.

È impossibile prevedere esattamente cosa accadrà nella stagione 27 di Law & Order: SVU anche se i fan sanno che la maggior parte dei loro personaggi preferiti tornerà.