In che modo I Fantastici Quattro: Gli Inizi si inserisce nella Saga del Multiverso e in Avengers: Doomsday?

I Fantastici Quattro: Gli Inizi è una storia che fa parte del MCU ma che è in gran parte indipendente, ambientata su Terra-828. Separato dalla Sacra Linea Temporale, il film introduce la Prima Famiglia Marvel senza dover spiegare perché non fosse presente per combattere Thanos, ad esempio.

Sebbene Spider-Man: Brand New Day sia in arrivo la prossima estate, si prevede che sarà una storia ambientata in città, il che significa che questo reboot conduce direttamente agli eventi di Avengers: Doomsday, in arrivo a dicembre 2026.

Mister Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e La Cosa saranno al centro dell’attenzione in quel film, e ora proviamo a capire in quali modi I Fantastici Quattro: Gli Inizi si collega al più ampio MCU e, più specificamente, alla Saga del Multiverso e a come prepara il terreno per Avengers: Doomsday.

Il Ponte

I Fantastici Quattro: Gli Inizi accenna all’interesse di Reed per le realtà parallele in almeno un paio di occasioni e introduce una delle sue più grandi invenzioni, “Il Ponte”. Sebbene in questo film venga utilizzato come sistema di teletrasporto, ci sono vaghe insinuazioni sul fatto che possa essere utilizzato per viaggiare tra i mondi, preparando il terreno per il ruolo cruciale del Ponte in Avengers: Doomsday.

Nei fumetti, Reed lo crea come mezzo per osservare mondi diversi e scoprire come avessero raggiunto la pace. Alla fine porta all’introduzione del Consiglio Interdimensionale di Reed e torna in Secret Wars come mezzo per tenere d’occhio le Incursioni. Resta da vedere se vedremo qualcosa di tutto ciò, ma scommettiamo che questo spiegherà come l’astronave della squadra viaggia verso Terra-616.

Il destino finale di Galactus

Quando il piano di Mister Fantastic di spostare la Terra fallisce, manda Galactus ai confini dell’universo, guadagnando milioni di anni sulla Terra prima che il cattivo possa potenzialmente tornare a divorare il pianeta.

Silver Surfer è responsabile dell’allontanamento di Galactus attraverso il portale aperto dalla Prima Famiglia Marvel, il che significa che è bloccata proprio accanto a lui (e sebbene possa volare sulla sua tavola, le possibilità che Shalla-Bal si riunisca alla sua famiglia o alla Torcia Umana sembrano scarse).

Siamo grati ai Marvel Studios per non aver ucciso il Divoratore di Mondi, ma I Fantastici Quattro: Gli Inizi non lo presenta come una minaccia Multiversale, anche se potrebbe esserci qualche indizio nel fatto che Reed abbia menzionato che è precedente all’universo di Terra-828. Tuttavia, con Galactus ai confini dell’universo, è possibile per lui rompere la barriera tra le realtà e forse viaggiare in un’altra, come ha fatto Monica Rambeau in The Marvels?

Il Potere Cosmico

Nei fumetti, Franklin Richards è un mutante dotato di poteri che gli derivano a sua volta da quelli dei suoi genitori, Reed e Sue, che invece li hanno ottenuti con un’alterazione cosmica. Le sue capacità sono divinatorie e può riscrivere e persino creare realtà. Da bambino su Terra-828, lo vediamo riportare in vita sua madre.

L’unico grande cambiamento apportato a Franklin in I Fantastici Quattro: Gli Inizi è il fatto che detiene specificamente il Potere Cosmico. Si tratta dell’energia cosmica illimitata utilizzata principalmente da Galactus e dai suoi Araldi, e questa Variante di Franklin è essenzialmente composta da quella sostanza.

Secondo Galactus, questo significa che il membro più giovane dei Fantastici Quattro è destinato a diventare il prossimo Divoratore di Mondi (nei fumetti, è similmente predetto che sarà il prossimo “Galactus” in una futura iterazione del Multiverso). Mentre ci avviciniamo ad Avengers: Doomsday, sembra ovvio che le abilità di Franklin saranno fondamentali, forse spiegando perché attirano l’attenzione di un certo Victor Von Doom…

Doctor Doom arriva al Baxter Building

Nella scena a metà dei titoli di coda di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Sue va a prendere un libro per il figlio di 4 anni e al suo ritorno trova il Dottor Destino inginocchiato davanti a Franklin. Si è tolto la maschera e parla con il bambino, ma non possiamo avere idea di cosa gli stia dicendo.

Sta cercando di terrorizzare Franklin o di vedere se il bimbo può guarire il suo volto sfigurato? E questa Variante di Destino proviene da Terra-828 o da un’altra parte del Multiverso? Queste sono domande dovrebbero trovare risposta in Avengers: Doomsday.

Ci piacerebbe pensare che Destino abbia un passato con questa iterazione dei Fantastici Quattro, ma per quanto riguarda il coinvolgimento di Franklin, scommettiamo che Destino voglia usare – o rubare – il Potere Cosmico per poter “salvare” (e governare) il Multiverso. Questo mette i Fantastici Quattro in rotta di collisione con Destino nel prossimo film di Avengers, e rende la loro battaglia con lui davvero molto, molto personale…