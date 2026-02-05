HomeCinema News2026

F1 – Il film: i dirigenti di Apple e Formula 1 parlano del possibile sequel

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
F1 – Il film

F1 – Il film (leggi qui la recensione) ha debuttato come numero 1 al botteghino mondiale quando è uscito lo scorso giugno, incassando oltre 630 milioni di dollari in tutto il mondo e diventando il film sportivo di maggior successo di tutti i tempi. È stato anche il film originale di maggior successo dello scorso anno, registrando il miglior debutto per un film originale live-action negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni, nonché il film di Brad Pitt con il maggior incasso fino ad oggi.

Il film ha ricevuto un A CinemaScore, insieme a un impressionante punteggio del 97% da parte del pubblico su Rotten Tomatoes (dove è stato “Certified Fresh” con il 82% dei critici). Più di recente, ha ottenuto anche una nomination all’Oscar come miglior film. Tenendo presente tutto ciò, è difficile credere che un sequel non sia ancora stato annunciato. La F1, tuttavia, ha stretto una nuova partnership con Apple TV per trasmettere in streaming tutte le 24 gare sulla piattaforma, a partire dal Gran Premio d’Australia il mese prossimo.

Come riportato per la prima volta su FullThrottleHQ.com, Apple TV ha tenuto ieri una conferenza stampa a Santa Monica, e il dirigente Eddy Cue è stato affiancato sul palco dal CEO della Formula 1 Stefano Domenicali. Quasi immediatamente, il primo ha sollevato la questione del futuro del franchise di F1. “Ho un’ultima domanda che mi è stata posta”, ha esordito Cue. “È la mia domanda preferita in assoluto, ed è una sorta di boomerang perché entrambi risponderemo: ‘Ci sarà un altro film sulla Formula 1, visto il successo e la grandezza del primo film?'”

Domenicali ha risposto: “Restate sintonizzati. Vi diremo qualcosa di più in futuro. Mai dire mai. Ma dobbiamo assimilare meglio il successo di questo film perché è stato qualcosa di unico. E se si vuole pensare a un nuovo film, deve essere davvero molto, molto buono“. “Pertanto, se questo accadrà, non sarà per il prossimo anno”, ha continuato. “Ma forse l’anno prossimo saremo qui alla giornata dedicata alla stampa e speriamo di avere qualcosa in più da annunciare allora”.

Un sequel di F1 – Il film sarebbe sicuramente gradito da chi è rimasto entusiasta del lungometraggio uscito in sala lo scorso anno. È però difficile dire quale direzione potrebbe prendere il seguito, e la Formula 1 è probabilmente ansiosa di assicurarsi che i radicali cambiamenti al regolamento di quest’anno abbiano successo prima di invitare nuovamente una troupe cinematografica sul set.

LEGGI ANCHE: 

Articolo precedente
A24 acquisisce i diritti di “Non aprite quella porta” per un rilancio cinematografico e televisivo
Articolo successivo
La Marvel vorrebbe Robert Downey Jr. nel ruolo di Dottor Destino anche dopo Avengers: Secret Wars
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved