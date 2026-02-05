F1 – Il film: i dirigenti di Apple e Formula 1 parlano del possibile sequel

F1 – Il film (leggi qui la recensione) ha debuttato come numero 1 al botteghino mondiale quando è uscito lo scorso giugno, incassando oltre 630 milioni di dollari in tutto il mondo e diventando il film sportivo di maggior successo di tutti i tempi. È stato anche il film originale di maggior successo dello scorso anno, registrando il miglior debutto per un film originale live-action negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni, nonché il film di Brad Pitt con il maggior incasso fino ad oggi.

Il film ha ricevuto un A CinemaScore, insieme a un impressionante punteggio del 97% da parte del pubblico su Rotten Tomatoes (dove è stato “Certified Fresh” con il 82% dei critici). Più di recente, ha ottenuto anche una nomination all’Oscar come miglior film. Tenendo presente tutto ciò, è difficile credere che un sequel non sia ancora stato annunciato. La F1, tuttavia, ha stretto una nuova partnership con Apple TV per trasmettere in streaming tutte le 24 gare sulla piattaforma, a partire dal Gran Premio d’Australia il mese prossimo.

Come riportato per la prima volta su FullThrottleHQ.com, Apple TV ha tenuto ieri una conferenza stampa a Santa Monica, e il dirigente Eddy Cue è stato affiancato sul palco dal CEO della Formula 1 Stefano Domenicali. Quasi immediatamente, il primo ha sollevato la questione del futuro del franchise di F1. “Ho un’ultima domanda che mi è stata posta”, ha esordito Cue. “È la mia domanda preferita in assoluto, ed è una sorta di boomerang perché entrambi risponderemo: ‘Ci sarà un altro film sulla Formula 1, visto il successo e la grandezza del primo film?'”

Domenicali ha risposto: “Restate sintonizzati. Vi diremo qualcosa di più in futuro. Mai dire mai. Ma dobbiamo assimilare meglio il successo di questo film perché è stato qualcosa di unico. E se si vuole pensare a un nuovo film, deve essere davvero molto, molto buono“. “Pertanto, se questo accadrà, non sarà per il prossimo anno”, ha continuato. “Ma forse l’anno prossimo saremo qui alla giornata dedicata alla stampa e speriamo di avere qualcosa in più da annunciare allora”.

Un sequel di F1 – Il film sarebbe sicuramente gradito da chi è rimasto entusiasta del lungometraggio uscito in sala lo scorso anno. È però difficile dire quale direzione potrebbe prendere il seguito, e la Formula 1 è probabilmente ansiosa di assicurarsi che i radicali cambiamenti al regolamento di quest’anno abbiano successo prima di invitare nuovamente una troupe cinematografica sul set.

LEGGI ANCHE: