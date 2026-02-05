David Zayas torna al crime dopo Dexter: Resurrection con Law & Order: SVU

Dopo il clamoroso colpo di scena che ha segnato il finale della prima stagione di Dexter: Resurrection, David Zayas è pronto a tornare nel mondo del crime televisivo con un nuovo ruolo di primo piano. L’attore portoricano, storico interprete del detective Angel Batista nell’universo di Dexter, è stato infatti ufficialmente ingaggiato per un episodio chiave della ventisettesima stagione di Law & Order: SVU.

Zayas ha vestito i panni di Angel Batista per tutte le otto stagioni di Dexter (2006–2013), per poi tornare nel revival Dexter: New Blood e, più recentemente, in Dexter: Resurrection (2025). Proprio il finale della prima stagione di quest’ultima ha però segnato una svolta drastica: Batista viene ucciso da Leon Prater, personaggio interpretato da Peter Dinklage, un miliardario a capo di una società segreta di serial killer. Nonostante la conferma di una seconda stagione, il destino del personaggio rende improbabile un ritorno di Zayas nel franchise.

David Zayas in Law & Order: SVU: il nuovo ruolo dopo Dexter

Secondo quanto riportato da Deadline, David Zayas è stato scelto per sostituire Timothy Busfield in un episodio inizialmente ritirato di Law & Order: SVU stagione 27. L’episodio, intitolato Corrosive, era previsto per la messa in onda il 15 gennaio, ma NBC ha deciso di sospenderlo e rigirarlo dopo che Busfield è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria. Zayas è stato quindi ricastato nel ruolo di un giudice, con l’episodio ora riprogrammato per il 26 febbraio.

Non si tratta della prima apparizione di Zayas nell’universo Law & Order: l’attore era già comparso in SVU nella terza stagione e ha interpretato diversi personaggi anche nella serie madre Law & Order e in Law & Order: Criminal Intent. Un ritorno, dunque, che assume anche il valore di una continuità professionale all’interno di uno dei franchise crime più longevi della televisione.

L’episodio Corrosive affronterà temi duri e centrali per SVU, ruotando attorno a un caso di abuso che coinvolge una figura giudiziaria di grande prestigio. L’indagine porterà la squadra a seguire una pista complessa, innescata da un video anonimo inviato tramite la linea di segnalazioni. La narrazione metterà in primo piano anche il personaggio di Amanda Rollins, interpretato da Kelli Giddish, impegnata nell’aiutare una sopravvissuta a confrontarsi con un trauma del passato.

Parallelamente a questo nuovo impegno televisivo, David Zayas è apparso di recente anche al cinema in The Running Man e ha avuto ruoli ricorrenti in serie di grande successo come The Bear, Blue Bloods e Oz. Un percorso che conferma la solidità di una carriera capace di rinnovarsi anche dopo l’addio a uno dei personaggi più iconici della serialità crime degli ultimi vent’anni.