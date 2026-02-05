Chi interpreta Cobie Smulders in The Lincoln Lawyer? Il ruolo segreto e il possibile “sostituto” di Bosch

L’ingresso di Cobie Smulders in Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer è stato tenuto volutamente nell’ombra fino agli ultimi istanti della quarta stagione. Solo nel finale, infatti, la serie Netflix rivela chi interpreta davvero l’attrice e perché il suo personaggio è destinato ad avere un peso centrale nel futuro della storia di Mickey Haller.

La quarta stagione, tratta dal romanzo The Law of Innocence di Michael Connelly, segue Manuel Garcia-Rulfo nei panni di Mickey, accusato di un omicidio che non ha commesso. Mentre Lorna, Cisco e Izzy cercano di scagionarlo, la sua difesa riceve un rinforzo decisivo con il ritorno dell’ex moglie Maggie, interpretata da Neve Campbell. Il caso si chiude formalmente, ma il finale lascia intendere che il pericolo non è affatto terminato.

Cobie Smulders è la sorella di Mickey Haller

Nell’ultima sequenza della stagione 4, Mickey viene assolto pubblicamente mentre la procuratrice Dana Berg (Constance Zimmer**) tiene una conferenza stampa. Poco dopo, però, una donna lo osserva insistentemente in un supermercato. Inizialmente Mickey pensa di essere stato riconosciuto come “l’avvocato sotto processo”, ma la verità è ben diversa.

Il personaggio interpretato da Cobie Smulders è la sorella di Mickey Haller. La rivelazione arriva in modo brusco: prima ancora di potersi presentare, la donna lo avverte di abbassarsi, salvandogli la vita durante un attentato collegato alla criminalità armena coinvolta nello scandalo dei biocarburanti. È un ingresso narrativo forte, che lega immediatamente il personaggio a un ruolo attivo e potenzialmente decisivo.

La serie non rivela ancora il nome della sorella né il suo passato, ma il messaggio è chiaro: non si tratta di una semplice comparsa, bensì di una figura destinata a restare.

Il legame con i romanzi e l’assenza di Harry Bosch

Nei romanzi di Michael Connelly, Mickey Haller ha diversi fratellastri. Il più noto è Harry Bosch, protagonista di una saga parallela e fratellastro di Mickey. Tuttavia, la versione Netflix di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer non può utilizzare Bosch, i cui diritti televisivi appartengono ad Amazon Prime Video, dove il personaggio è interpretato da Titus Welliver.

Per questo motivo, la serie sembra aver scelto una soluzione narrativa alternativa: mantenere l’idea dei legami familiari presenti nei libri, ma sostituire Bosch con una sorella inedita. Una scelta che permette di rispettare lo spirito dell’opera originale senza violare i limiti imposti dai diritti.

La sorella di Mickey sarà il “nuovo Bosch” nella stagione 5?

La domanda ora è inevitabile: il personaggio di Cobie Smulders prenderà il posto narrativo di Bosch? La quinta stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer adatterà Resurrection Walk, un romanzo in cui Mickey e Bosch lavorano fianco a fianco su un caso di omicidio. In assenza del celebre detective, la sorella potrebbe assumere una funzione simile: una figura esterna al mondo legale, dotata di istinto investigativo e di un legame emotivo diretto con Mickey.

Lo stesso co-showrunner Ted Humphrey ha spiegato come sia The Lincoln Lawyer che la saga Bosch abbiano già introdotto personaggi originali per colmare le assenze forzate. In questo senso, la sorella di Mickey non sarebbe una copia di Bosch, ma un’evoluzione tematica del suo ruolo: qualcuno che mette in discussione Mickey, lo protegge e lo accompagna nei casi più pericolosi.

Se confermata come presenza fissa, Cobie Smulders potrebbe quindi diventare uno dei pilastri della serie, offrendo a The Lincoln Lawyer una nuova dinamica familiare e narrativa. Non un semplice rimpiazzo, ma un modo intelligente per trasformare un limite produttivo in un’opportunità creativa.