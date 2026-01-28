Ransom Canyon – Stagione 2 sarà ancora più passionale della precedente

La serie western romantica di Netflix, Ransom Canyon, che è ufficialmente pronta per una seconda stagione, si preannuncia ancora più sexy e passionale della precedente. Ransom Canyon, che ha debuttato su Netflix all’inizio del 2025, fonde la classica grinta del western con romanticismo, dramma familiare e dinamiche tra i personaggi da svenimento, rendendo la serie un successo con un seguito fedele.

In un’intervista con Collider, la star di The Long Walk, Garrett Wareing, che interpreta Lucas in Ransom Canyon, ha lasciato intendere che la serie di successo di Netflix tornerà più forte, più sexy e più drammatica. Sebbene la serie presenti già temi maturi e intense poste in gioco personali, i commenti di Wareing suggeriscono che la seconda stagione alzerà la posta, affermando: “È tutto ciò che si desidera che Ransom Canyon sia”. Leggi i suoi commenti completi qui sotto:

È un po’ scoraggiante quando ti imponi uno standard, e credo che ci siamo già riusciti con le nostre carriere, ed è molto emozionante, ma vuoi continuare a migliorare, come hai detto. Direi che la seconda stagione di Ransom Canyon è più sexy, più sensuale e più drammatica. È tutto ciò che si desidera che sia Ransom Canyon.

Il finale della prima stagione di Ransom Canyon ha lasciato irrisolti diversi archi narrativi dei personaggi, dalla provvisoria riunione tra Staten e Quinn a un triangolo amoroso che coinvolge Lucas, Lauren (Lizzy Greene) e Reid (Andrew Liner), fornendo un nuovo terreno narrativo per i nuovi episodi. La seconda stagione è destinata a continuare la lotta di potere su Ransom, con Staten e Quinn al centro del conflitto.

La seconda stagione ha anche aggiunto nuovi membri al cast, con Steve Howey di Shameless che si unisce al cast nel ruolo di Levi, il fratellastro di Staten, descritto come qualcuno che “vive dei frutti della terra“. La nuova stagione vedrà anche Kit (Casey W. Johnson) promosso a personaggio fisso, mentre Davis (Eoin Macken) e Reid Collins (Andrew Liner) non saranno più presenti.

Ransom Canyon è stato descritto come un mix tra un western drammatico in stile Yellowstone e una soap opera romantica, una combinazione che l’ha aiutata a distinguersi nonostante un’accoglienza critica contrastante. La prima stagione ha ricevuto recensioni nella media dalla critica, con Rotten Tomatoes che ha riportato un punteggio di approvazione mediocre e Metacritic che l’ha classificata nella fascia “mista o media”. Ciononostante, la serie è riuscita a riscuotere successo e ha totalizzato ben 228,9 milioni di ore di spettatori durante la sua prima stagione.

Mentre le riprese della seconda stagione di Ransom Canyon ancora in corso, si prevede che la serie avrà una finestra di uscita tra la fine del 2026 e il 2027, il che significa che i fan non dovranno aspettare troppo a lungo per scoprire come si svilupperanno i nuovi episodi. Poiché la nuova stagione si preannuncia come “più sexy e più piccante“, Ransom Canyonsembra pronto a regalare un’altra stagione ricca di romanticismo e dramma western che potrebbe superare il successo della prima stagione.