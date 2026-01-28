Jason Momoa anticipa il futuro di Lobo nel DCU

L’Universo DC non vedrà solo il debutto di Supergirl sul grande schermo quest’estate, ma anche il ritorno di Jason Momoa nel genere dei supereroi. Questa volta, tuttavia, la star che ha dato corpo e volto a Arthur Curry interpreterà Lobo della DC, e farà parte proprio del cast di Supergirl.

In un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant per Fratelli Demolitori, Jason Momoa ha parlato delle differenze nel passaggio dal franchise di Zack Snyder al DCU di James Gunn, che vedrà la star interpretare il ruolo di Lobo. Alla domanda su quali fossero le differenze creative tra queste due proprietà DC, Momoa ha risposto: “Penso che siano molto diverse perché sono anche personaggi diversi. Ho iniziato con un’idea vaga per Batman v Superman, finché non è arrivato Justice League”.

L’ex attore di Game of Thrones ha spiegato che “Zack aveva già pianificato tutto. Aveva tutto ben pianificato”. Tuttavia, per quanto riguarda il suo futuro nel DCU, “so che Lobo è presente solo in questo, quindi vedremo cosa ci riserva il futuro. Mi piacerebbe molto che uscisse qualcosa di suo”.

Momoa ha detto: “Non so se ci sarà. Penso che probabilmente dipenda dal pubblico e da come si sente, ma credo che lui abbia già pianificato le sue cose e io non ne sono a conoscenza”. Ha continuato dicendo: “Penso che tutti saranno… La carriera di James è pari a ciò che ha fatto Zack, a ciò che hanno costruito e a quali sono i loro mondi. Sono registi straordinari nel costruire mondi”.

Jason Momoa ha spiegato: “Sono piuttosto emozionato. Quando ho potuto interpretare Lobo, voglio dire, è stato un momento da brivido. E la mia prima scena è piuttosto ardua. Sono in ansia all’idea di vedere un altro attore realizzare quella prima ripresa, quello che abbiamo fatto noi. Sono emozionato di parlarne perché è difficile. E l’ho presa con entusiasmo e sono molto emozionato.”

Sebbene i DC Studios non abbiano ancora annunciato quali siano i piani per il Lobo di Momoa dopo la storia di Supergirl, ci sono numerose possibilità per il popolare cacciatore di taglie. Potrebbe sempre continuare ad apparire in altre uscite DCU come personaggio secondario prima di dedicarsi a un suo progetto.

Quello che sappiamo su Supergirl

Oltre a Milly Alcock nei panni della protagonista, Supergirl vedrà anche la partecipazione di Eve Ridley (Il problema dei 3 corpi) nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) nel ruolo del malvagio Krem delle Colline Gialle. Più recentemente, la star di Aquaman, Jason Momoa si è unita al cast nel ruolo di Lobo. Anche Krypto il Supercane dovrebbe avere un ruolo importante nella storia. Le ultime aggiunte al cast sono state David Krumholtz ed Emily Beecham nei ruoli dei genitori di Kara, Zor-El e Alura.

Questa interpretazione di Kara Zor-El si dice sia una “versione meno seria e più provocatoria dell’iconica supereroina”, poiché Gunn cerca di allontanarsi dalle “precedenti rappresentazioni della Ragazza d’Acciaio, in particolare dalla longeva serie CBS/CW interpretata da Melissa Benoist”.

Secondo una breve sinossi, questa storia seguirà Kara mentre “viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e finisce per intraprendere una ricerca omicida di vendetta”. L’attrice e drammaturga Ana Nogueira sta attualmente lavorando alla sceneggiatura di Supergirl. La regia verrà firmata da Craig Gillespie.

La Warner Bros. ha annunciato che la nostra nuova Ragazza d’Acciaio prenderà il volo nelle sale il 26 giugno 2026.