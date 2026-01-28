La Mummia: John Hannah non era felice di una delle sue scene più iconiche

John Hannah, trai protagonisti de La Mummia, non era entusiasta della sua scena più iconica.

L’attore ha rivelato che ha cercato di far rimuovere dal classico film d’avventura degli anni ’90 una scena specifica, diventata poi iconica e tra le preferite dai fan tra quelle che lo vedono protagonista. La Mummia del 1999 è considerata una rivisitazione classica del mostro horror della Universal. Con un cast guidato da Brendan Fraser e Rachel Weisz, il film rimane una venerata interpretazione del mostro classico.

Tuttavia, John Hannah, non era soddisfatto di una scena in particolare de La Mummia. Parlando con il Telegraph, Hannah, che interpreta il comic relief Jonathan Carnahan, ha rivelato di non essere soddisfatto di una scena in cui il suo personaggio fingeva di essere uno degli zombie canterini di Imhotep. Cantava per mimetizzarsi tra loro.

Nonostante la comicità della scena, Hannah la trovò “imbarazzante”, non cogliendone la visione comica. Sfortunatamente per lui, quella scena si rivelò una delle migliori de La Mummia, ottenendo il riscontro più positivo tra tutti i momenti delle proiezioni di prova iniziali del film. Ecco cosa ha detto Hannah:

C’è una scena de La Mummia che ho sempre odiato, in cui corro fuori dal museo per prendere la macchina e ci sono tutti questi zombie che cantano “Imhotep” [il nome del cattivo]. Avrei dovuto unirmi a loro e fingere di essere uno zombie anch’io, e gemere “Imhotep” mentre mi superavano, per poi tornare indietro a prendere la macchina. Pensai che fosse la cosa più stupida e imbarazzante di sempre. Ho cercato di convincere Steve [il regista Stephen Sommers] a cambiarla. Ma sono andato a una delle proiezioni di prova e quella scena mi ha strappato una risata fragorosa e un applauso. Mi sbagliavo di grosso.

Sebbene l’attore non sia stato un fan del momento più divertente di Jonathan, ha consolidato il suo personaggio come una parte esilarante e memorabile della trilogia. Riflette anche quanto questa versione del film fosse diversa rispetto alla vecchia versione incentrata sull’horror. I momenti più divertenti de La Mummia si fondono con azione e avventura, offrendo un valido remake del film classico.

Non è chiaro se i momenti divertenti di Jonathan continueranno ne La Mummia 4. Al momento, solo Fraser e Weisz sono confermati per il ritorno nei ruoli di Rock O’Connell ed Evelyn Carnahan. Dato che Jonathan è il fratello di Evelyn e un membro classico del team originale, avrebbe senso che tornasse al loro fianco.