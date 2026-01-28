Stranger Things: Tales from ’85, confermato il ritorno di Undici!

Undici torna in una nuova stagione di Stranger Things, la cui data di uscita è stata ora svelata, e la storia del progetto segnerà una novità assoluta per il franchise Netflix. A quasi un mese dall’uscita del finale di serie di Stranger Things, la serie di fantascienza continua a essere tra le prime dieci serie TV di Netflix in tutto il mondo, attualmente al settimo posto in classifica.

Questo dimostra la forza della serie e, sebbene la serie principale si sia conclusa, sono in fase di sviluppo diversi spin-off di Stranger Things. Dopo che la quinta stagione di Stranger Things ha lasciato incerto il destino di Undici, i fan hanno chiesto altre storie con il personaggio. Sebbene non sia esattamente questo il punto in gioco in una nuova stagione di Stranger Things, è confermato il ritorno di Undici.

Svelata la data di ritorno di Undici in Stranger Things

Era stato precedentemente rivelato che il primo spin-off di Stranger Things sarebbe stata una serie animata, Stranger Things: Tales from ’85, ambientata tra la seconda e la terza stagione della serie Netflix. Pertanto, Undici è ancora in vita in quel periodo, con il personaggio che verrà riassegnato per la prossima serie, dato che Millie Bobby Brown è ormai invecchiata.

Mentre Stranger Things: Tales from ’85 debutterà su Netflix nel 2026, non abbiamo ancora una data di uscita definitiva per la prossima serie di fantascienza. Detto questo, è stato ora confermato che Stranger Things: Tales from ’85 Chapter Book #1 sarà disponibile il 1° settembre 2026. Il nuovo libro vedrà Undici tornare insieme ai suoi amici per esplorare un nuovo mistero a Hawkins.

Secondo la descrizione, Undici, Mike, Lucas, Will, Max e Dustin faranno squadra ancora una volta, solo che questa volta con l’aggiunta di un nuovo personaggio, Nikki, che segna la prima alterazione della tradizione di Stranger Things nello spin-off. Una scatola degli oggetti smarriti infettata dalle spore del Sottosopra è la fonte della loro indagine, dando il via a una nuova ed entusiasmante avventura.

L’imminente ritorno di Undici in Stranger Things esplora qualcosa che la serie Netflix non ha realmente utilizzato

La serie animata Stranger Things: Tales from ’85 e i suoi libri complementari esploreranno senza dubbio molti elementi non utilizzati nella serie originale. Questo è stato chiarito dalla sinossi del primo capitolo di Stranger Things: Tales from ’85, e non potrei essere più emozionato di immergermi finalmente in una storia di Stranger Things in cui Hawkins è coperto di neve.

Questa è una novità per il franchise Netflix, poiché l’unico momento chiave in cui abbiamo visto la neve a Hawkins è stato quando Hopper ha lasciato Eggos per Eleven nella foresta innevata. L’intero scopo di continuare il franchise dopo la fine della serie principale è quello di concentrarsi su cose nuove. Pertanto, vedere finalmente la festa in un’avventura innevata dopo che Stranger Things non l’ha fatto sarà emozionante.