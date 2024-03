Resident Alien 3: trailer della nuova stagione in arrivo!

Intraprendendo un viaggio emozionante verso l’ignoto extraterrestre, i fan della serie drammatica fantascientifica Resident Alien sono in attesa di una sorpresa: la tanto attesa data di debutto di Resident Alien 3, la terza stagione è stato finalmente svelato. La nuova stagione della commedia fantascientifica arriverà il 14 febbraio. Ma non è tutto, perché è stato rilasciato un nuovo avvincente trailer per stimolare la curiosità e l’eccitazione degli appassionati della serie, desiderosi di continuare a seguire le avventure di Harry sulla Terra.

Creato da Chris Sheridan e ispirata all’omonima serie a fumetti di Dark Horse, Resident Alien ha debuttato su Syfy nel 2021, affascinando il pubblico con la sua miscela unica di umorismo e fantascienza. Mentre inizia il conto alla rovescia per la nuova stagione, il teaser accenna a un conflitto che coinvolge gli alieni grigi, promettendo un’avvincente continuazione della saga intergalattica.

Al centro della serie, Alan Tudyk interpreta il ruolo centrale di un essere extraterrestre che subisce un atterraggio di fortuna non programmato sulla Terra, armato dell’ardua missione di annientare l’umanità. Per affrontare questo complesso compito, l’alieno di Tudyk assume le sembianze del dottor Harry Vanderspiegel, un medico per identità. Tuttavia, durante lo svolgimento della trama, il protagonista della serie si confronta con il dilemma etico dell’annientamento di un’intera civiltà. All’inizio della seconda stagione, il personaggio di Tudyk subisce una profonda trasformazione, passando dal ruolo di esecutore alieno a quello di difensore della Terra.

Il cast di Resident Alien 3

Alan Tudyk è affiancato da un cast stellare di personaggi stravaganti che aiutano il dottor Harry Vanderspiegel a capire cosa significa essere umano. Linda Hamilton interpreta il Generale McCallister, che nella terza stagione lavorerà con il dottor Harry nella sua missione di liberare la Terra dagli alieni Grigi. A loro si aggiungono Asta Twelvetrees (Sara Tomko), l’ibrido grigio Joseph (Enver Gjokaj), D’arcy (Alice Wetterlund), lo sceriffo Mike (Corey Reynolds), l’agente Liv (Elizabeth Bowen), Ben (Levi Fiehler) e Kate (Meredith Garretson). La terza stagione includerà guest star come Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Gary Farmer (Reservation Dogs) e molti altri beniamini dei fan.

Il trailer di Resident AlienStagione 3 è stato condiviso per la prima volta da Tomko su Instagram come regalo per i fan. Tomko ha rivelato con entusiasmo che lo show è pronto a tornare sugli schermi di Syfy, e che il tanto atteso ritorno è previsto come una deliziosa sorpresa di San Valentino per gli appassionati seguaci di Resident Alien. La prossima stagione sarà probabilmente caratterizzata da una storia avvincente intrecciata con l’amore e il mistero. La serie è famosa per il suo accattivante connubio tra fantascienza e commedia (ora con un pizzico di romanticismo). La terza stagione è sull’orlo di un ritorno trionfale: il trailer assicura ai fan che ci saranno colpi di scena imprevisti e sviluppi avvincenti.

Gli episodi di Resident Alien 3