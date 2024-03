Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor è “abbastanza sicuro” di riprendere il ruolo

Obi-Wan Kenobi doveva essere un film, ma la Disney, desiderosa di potenziare la sua offerta di streaming, lo ha trasformato in una serie televisiva in sei parti. Nonostante alcuni elementi divisivi, la serie si è poi rivelata un buon successo ed ha colmato il vuoto tra gli eventi de La vendetta dei Sith e Una nuova speranza. La Lucasfilm ha persino trovato il modo con questa serie di regalare ai fan una rivincita tra Obi-Wan e Darth Vader, portando a quella scena ormai iconica in cui vediamo cosa si cela sotto l’elmo del Signore dei Sith.

Con altri 10 anni di distanza tra quella battaglia e la morte di Ben sulla Morte Nera, molti fan di Star Wars sono ottimisti sulla possibilità di realizzare una seconda stagione che colmi ulteriori lacune e magari rivisiti la rivalità del Maestro Jedi con Darth Maul. Parlando con LADbible, Ewan McGregor ha tuttavia ammesso di non aver ancora avuto notizie dallo studio riguardo ai piani per la seconda stagione di Obi-Wan Kenobi. “La verità è che ho dovuto mentire sullo star girando la prima stagione di Obi-Wan, ho dovuto mentire su quello ma non sto mentendo ora“, ha spiegato.

“Non lo so. Non c’è stata nessuna telefonata da parte della Lucasfilm o della Disney che mi abbia detto: ‘Facciamone un’altra’. Obi-Wan è stato realizzato come serie limitata, è uscito ed è piaciuto alla gente, cosa di cui sono molto, molto contento“. McGregor lascia però aperta la porta a un eventuale ritorno del personaggio, anche se al momento non è prevista una seconda stagione di episodi. “Spero di avere la possibilità di farne un altro e sono sicuro che lo faremo. Sono abbastanza sicuro, sapete“, ha stuzzicato l’attore. “Ho ancora qualche anno prima di avere la stessa età che aveva Alec Guinness in Una nuova speranza. Quindi c’è tempo per raccontare altre storie“.

La trama e il cast di Obi-Wan Kenobi

La storia di Obi-Wan Kenobi inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: Episodio III La vendetta dei Sith, in cui Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader. La serie è interpretata da Ewan McGregor, che riprende il suo ruolo nei panni dell’iconico Maestro Jedi, e segna anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader. Si uniscono al cast anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.