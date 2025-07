Frankenstein di Guillermo Del Toro: le nuove foto offrono uno sguardo più dettagliato sul mostro interpretato da Jacob Elordi

Sono state rivelate nuove immagini della versione di Guillermo del Toro di Frankenstein. Il regista di La forma dell’acqua sta affrontando il classico testo di Mary Shelley con lo stesso titolo. La sua versione vedrà Oscar Isaac nei panni di Victor Frankenstein e Jacob Elordi in quelli del suo mostro, con un cast di supporto che include Mia Goth, Charles Dance, Christoph Waltz, Burn Gorman, David Bradley, Felix Kammerer e Christian Convery.

Questo film horror con mostri durerà circa 2 ore e mezza e sarà distribuito da Netflix. L’uscita è prevista per novembre.

Secondo Vanity Fair, sono state rivelate nuove immagini di Frankenstein, tra cui uno sguardo al mostro di Elordi. Le immagini includono alcune immagini sorprendenti dello scenario, tra cui del Toro che parla con Isaac mentre esamina un cadavere finto. Un’altra foto mostra Waltz su una scala in penombra.

Parte del volto di Elordi è visibile nell’immagine del suo personaggio mostruoso. In un’altra inquadratura, esamina una foto che gli nasconde il volto. Anche il personaggio di Elizabeth, interpretato da Goth, è mostrato in modo più dettagliato in queste immagini. Guarda le immagini qui sotto:

Cosa significa questo per Frankenstein

Il trailer di Frankenstein non ha rivelato l’aspetto completo del mostro interpretato da Elordi. Pur confermandone la presenza fisica dominante e le tendenze violente, ha nascosto il suo volto al pubblico. Queste immagini mostrano per la prima volta il volto di Elordi nel ruolo, anche se è ancora parzialmente nascosto.

La seconda immagine è ancora più accurata nel nascondere i lineamenti del mostro. In essa, Elordi tiene una foto davanti al viso. Si intravedono i lunghi capelli della creatura, ma l’unica parte di pelle visibile sono le mani e un po’ della fronte. Questo lascia ancora molto da scoprire in Frankenstein.

Le immagini rivelano anche alcuni dei costumi eccezionali di Frankenstein. Ciò è particolarmente evidente in Goth, che interpreta Elizabeth, la fidanzata di Victor nel libro. Goth indossa abiti sontuosi e dai colori vivaci.