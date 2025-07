I Fantastici Quattro: Gli Inizi, svelato il costume della Cosa

Gran parte di Terra-828 de I Fantastici Quattro: Gli Inizi è stata realizzata con effetti speciali, e siamo sicuri che ricorderete le foto dal set che mostravano una versione “reale” della Cosa. Il personaggio è stato realizzato con effetti visivi (a differenza dei film dei Fantastici Quattro del 2005 e del 2007), ma questa controfigura è stata utilizzata sul set per fornire al cast e agli artisti degli effetti visivi del materiale di riferimento di cui avevano tanto bisogno. Ora sappiamo chi indossava il costume, e non era Ebon Moss-Bachrach. L’attore e wrestler professionista Richard Summers-Calvert ha confermato di essere stato il Ben Grimm ne I Fantastici Quattro: Gli Inizi, condividendo al contempo nuove foto del dietro le quinte dal set del reboot. Potete dare un’occhiata più da vicino a Summers-Calvert nei panni della Cosa nel post di Instagram qui sotto.

Nel frattempo, i Marvel Studios hanno pubblicato una nuova scena eliminata da I Fantastici Quattro: Gli Inizi che mostra Ben Grimm in un programma di appuntamenti. I trailer trapelati dal D23 e dal Comic-Con includevano una prima versione di questa sequenza tratta da filmati di prova, che è stata chiaramente girata per davvero in seguito.

Durante il fine settimana, molti fan hanno discusso dell’omissione di diverse scene dai trailer e dalle foto dal set del reboot. Tuttavia, questo è abbastanza normale per un film dell’MCU, e sembra che gran parte di questo materiale (inclusa la scena della cena della domenica sera qui sotto) sia stato girato esclusivamente per la promozione.

Nella nostra recensione abbiamo scritto: “I Fantastici Quattro: Gli Inizi conferma ciò che già si pensava in seguito alla diffusione dei materiali promozionali: è un progetto ben pensato, ben diretto, che sa dosare l’intimità e l’azione, che grazie ai suoi variegati protagonisti si rivolge ad un pubblico ampio, dai più giovani fino ai padri e alle madri.”.

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.