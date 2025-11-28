Lanterns: trailer della prima serie TV dedicata a Lanterna Verde della DC rivelerà un colpo di scena su Hal Jordan

Il primo trailer della nuova serie Lanterns della DC è stato condiviso con un gruppo selezionato e il filmato rivela una sorprendente svolta di Hal Jordan. L’universo DC di James Gunn ha già debuttato con Green Lantern, con Nathan Fillion nei panni di Guy Gardner in Superman. Anche se l’attore tornerà nella prossima serie Green Lantern del franchise, Guy non ne sarà il protagonista.

Al contrario, il cast di Lanterns della DC è guidato da Aaron Pierre, che interpreta John Stewart, e Kyle Chandler, che dà vita a Hal Jordan. La serie è stata descritta come simile a True Detective, con il leggendario Lanterna Verde Hal Jordan che indaga su un mistero sulla Terra insieme alla nuova recluta John Stewart. Sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla serie Lanterns della HBO.

Secondo Omelete, il primo trailer di DC’s Lanterns è stato proiettato martedì 25 novembre durante un evento HBO Max Upfront a San Paolo, in Brasile. Anche se il trailer non è stato pubblicato online, Omelete ha condiviso ciò che accade nel filmato. Hal e John si allenano insieme da mesi, ma Jordan è il suo supplente, anche se non è stato rivelato chi sta sostituendo.

Il primo trailer della serie TV Green Lantern non rivela i costumi da supereroi di John e Hal. Il filmato si concentra invece sul tono western della serie DC, che include le zone rurali degli Stati Uniti e una tavolozza di colori marroni. Detto questo, Hal Jordan può essere visto brevemente volare nel teaser di Lanterns. Viene menzionato uno scoiattolo Green Lantern, probabilmente Ch’p.

Viene anche messa in evidenza la dinamica tra i principali Green Lantern della serie. John Stewart e Hal Jordan discutono, con l’eroe più giovane che dice al veterano che lui è più bravo a salvare le persone. Prima che il filmato fosse mostrato, si pensava che Jordan avrebbe addestrato Stewart, e sebbene sia così, il fatto che stia sostituendo un altro Green Lantern è sorprendente.

Lanterns non ha una data di uscita definita. Tuttavia, dopo che si pensava che avrebbe debuttato su HBO all’inizio del 2026, la situazione è cambiata. La nuova serie Green Lantern della DC sarà trasmessa per la prima volta alla fine dell’estate del 2026, secondo quanto dichiarato dal boss della HBO Casey Bloys durante un evento a New York City per promuovere la lista delle uscite della HBO. Con il rinvio dell’uscita della serie, potrebbe esserci un rinvio anche per il trailer.

Il 21 ottobre, James Gunn ha parlato dell’uscita del trailer di Lanterns. Secondo il direttore creativo della DC Studios, non ha idea di quando il trailer della serie Green Lantern sarà condiviso con il pubblico, poiché “con HBO, il marketing è molto diverso da quello dei film”. Fortunatamente, la descrizione del primo trailer di Lanterns dovrebbe mantenere alto l’entusiasmo dei fan fino a quando il filmato non sarà condiviso pubblicamente.