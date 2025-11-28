HomeSerie TvNews

Perché la quinta stagione di Stranger Things riporta in scena il personaggio più controverso della serie nel volume 1

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Millie Bobby Brown nel ruolo di Eleven in Stranger Things - Stagione 5
© Netflix

La stagione 5, volume 1, di Stranger Things ha rivelato molte cose, tra cui un personaggio che i fan pensavano fosse scomparso per sempre, ma che è tornato in modo insolito e tragico.

In un’intervista con Variety, i creatori di Stranger Things Matt e Ross Duffer hanno rivelato i loro pensieri dietro la rivelazione del ritorno di Kali/Eight (interpretata da Linnea Berthelsen) dalla stagione 2 e cosa questo potrebbe significare per Eleven (interpretata da Millie Bobby Brown). Nel volume 1, Eight è stata mostrata prigioniera dell’esercito.

Ross Duffer: Vogliamo che quando qualcuno guarda l’intera serie, non abbia la sensazione che abbiamo tralasciato una trama o un filo conduttore. Che tutto sia collegato. Che si capisca come tutto si incastri. E quello era sicuramente un filo conduttore sciolto.

Ma inoltre, Linnea ci piace molto e abbiamo pensato che quell’episodio [nella seconda stagione] non le avesse dato la possibilità di fare ciò che sappiamo essere in grado di fare. Quindi, in parte, l’abbiamo reinserita per darle un momento di risalto. Ma non volevamo farlo solo per il gusto di farlo.

Mentre stavamo preparando la stagione, ci siamo resi conto che riportarla in scena ci avrebbe aiutato con la trama di Eleven e con il modo in cui volevamo concludere la sua storia. Quindi c’era un motivo reale per farlo, oltre al semplice fatto di non lasciare questo filo conduttore in sospeso.

Matt Duffer: Abbiamo girato la seconda stagione molto, molto velocemente, perché stavamo cercando di rispettare la scadenza di Halloween.

E la prima sceneggiatura che abbiamo scritto semplicemente non funzionava, quindi avevamo solo una settimana per riscriverla. Ovviamente, non credo che siamo mai riusciti a trovare la soluzione giusta. Mi è sempre dispiaciuto non aver trovato una soluzione per Linnea. Ma sentivamo che c’era qualcosa di speciale in Linnea, quindi volevamo riportarla in scena. Penso che sia fantastica in questa stagione, quindi sono piuttosto entusiasta.

Matt e Ross hanno parlato della necessità di rispondere a tutte le domande poste dai fan durante Stranger Things e di non lasciare alcun filo sciolto. Hanno dichiarato di voler evitare un finale come quello di Game of Thrones, che è stato stroncato dagli spettatori perché i loro personaggi preferiti hanno avuto un finale tutt’altro che desiderabile.

Non è chiaro quale sarà il ruolo di Otto nel finale della serie fantascientifica di Netflix, ma nella seconda stagione è stato rivelato che ha il potere di manipolare ciò che le persone vedono, il che potrebbe essere un grande vantaggio nell’affrontare Vecna nello scontro finale.

Kali/Eight ha aiutato Eleven ad allenarsi quando erano insieme per rafforzare i suoi poteri, quindi insieme hanno molte più possibilità di distruggere completamente l’Upside Down, soprattutto dopo che è stato rivelato che anche Will ha dei poteri durante l’intensa battaglia dell’episodio 4.

Vuoi altri articoli su Stranger Things? Dai un’occhiata ai nostri contenuti essenziali qui sotto…

Articolo precedente
Zootropolis 2: la spiegazione della scena post-credits e cosa anticipa per il futuro
Articolo successivo
Doctor Who: showrunner anticipa il futuro dello spin-off in arrivo
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved