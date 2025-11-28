Perché la quinta stagione di Stranger Things riporta in scena il personaggio più controverso della serie nel volume 1

La stagione 5, volume 1, di Stranger Things ha rivelato molte cose, tra cui un personaggio che i fan pensavano fosse scomparso per sempre, ma che è tornato in modo insolito e tragico.

In un’intervista con Variety, i creatori di Stranger Things Matt e Ross Duffer hanno rivelato i loro pensieri dietro la rivelazione del ritorno di Kali/Eight (interpretata da Linnea Berthelsen) dalla stagione 2 e cosa questo potrebbe significare per Eleven (interpretata da Millie Bobby Brown). Nel volume 1, Eight è stata mostrata prigioniera dell’esercito.

Ross Duffer: Vogliamo che quando qualcuno guarda l’intera serie, non abbia la sensazione che abbiamo tralasciato una trama o un filo conduttore. Che tutto sia collegato. Che si capisca come tutto si incastri. E quello era sicuramente un filo conduttore sciolto.

Ma inoltre, Linnea ci piace molto e abbiamo pensato che quell’episodio [nella seconda stagione] non le avesse dato la possibilità di fare ciò che sappiamo essere in grado di fare. Quindi, in parte, l’abbiamo reinserita per darle un momento di risalto. Ma non volevamo farlo solo per il gusto di farlo.

Mentre stavamo preparando la stagione, ci siamo resi conto che riportarla in scena ci avrebbe aiutato con la trama di Eleven e con il modo in cui volevamo concludere la sua storia. Quindi c’era un motivo reale per farlo, oltre al semplice fatto di non lasciare questo filo conduttore in sospeso.

Matt Duffer: Abbiamo girato la seconda stagione molto, molto velocemente, perché stavamo cercando di rispettare la scadenza di Halloween.

E la prima sceneggiatura che abbiamo scritto semplicemente non funzionava, quindi avevamo solo una settimana per riscriverla. Ovviamente, non credo che siamo mai riusciti a trovare la soluzione giusta. Mi è sempre dispiaciuto non aver trovato una soluzione per Linnea. Ma sentivamo che c’era qualcosa di speciale in Linnea, quindi volevamo riportarla in scena. Penso che sia fantastica in questa stagione, quindi sono piuttosto entusiasta.

Matt e Ross hanno parlato della necessità di rispondere a tutte le domande poste dai fan durante Stranger Things e di non lasciare alcun filo sciolto. Hanno dichiarato di voler evitare un finale come quello di Game of Thrones, che è stato stroncato dagli spettatori perché i loro personaggi preferiti hanno avuto un finale tutt’altro che desiderabile.

Non è chiaro quale sarà il ruolo di Otto nel finale della serie fantascientifica di Netflix, ma nella seconda stagione è stato rivelato che ha il potere di manipolare ciò che le persone vedono, il che potrebbe essere un grande vantaggio nell’affrontare Vecna nello scontro finale.

Kali/Eight ha aiutato Eleven ad allenarsi quando erano insieme per rafforzare i suoi poteri, quindi insieme hanno molte più possibilità di distruggere completamente l’Upside Down, soprattutto dopo che è stato rivelato che anche Will ha dei poteri durante l’intensa battaglia dell’episodio 4.

