Stranger Things – Stagione 5: le star e i creatori anticipano il volume 2 e il finale

La serie di successo Netflix Stranger Things ha appena pubblicato il primo volume della stagione finale. Ora, il cast e i creatori rivelano cosa potranno aspettarsi gli spettatori nel volume 2 e nel finale.

Nella quinta stagione di Stranger Things, Vecna (Jamie Campbell Bower) rimane determinato a cambiare la città immaginaria di Hawkins, nell’Indiana. Tuttavia, ha spostato la sua attenzione. Invece di prendersela con gli adolescenti come nelle stagioni precedenti, ora punta su bambini molto più piccoli. Si tratta in qualche modo di un ritorno alle origini per il personaggio, che aveva usato tattiche simili per rapire l’undicenne Will Byers (Noah Schnapp) il 6 novembre 1983.

Holly Wheeler (Nell Fisher) scopre un altro lato di Vecna attraverso la sua identità umana, Henry. La sua scomparsa nella stagione 5, episodio 2, di Stranger Things solleva nuove domande sul suo interesse per Will. Questo pone le basi per uno sguardo più approfondito al piano più ampio del cattivo, con l’aiuto del libro preferito di Holly, A Wrinkle in Time.

In un’intervista esclusiva con Deadline, Bower ha rivelato di volere che il pubblico provasse un senso di terrore e rimanesse con il fiato sospeso per tutta la durata del volume 2 di Stranger Things. Ha anche affermato che il volume 1 è molto più leggero del suo successore perché prepara gli spettatori a un seguito molto più cupo.

Dovrebbero sentirsi come se stessero tenendo stretta la sedia, dicendo “No, no, no”, è così che voglio che si sentano, soprattutto con quello che ho in mente. Penso che il volume 1 sia divertente, perché è come, voglio chiamarlo un setup, ma è un setup esplosivo per quello che continua ad accadere nel volume 2 e successivamente [nel finale].

Il co-creatore di Stranger Things, Matt Duffer, ha detto che il ruolo più importante di Holly nella stagione finale risponderà a molte delle domande che i fan potrebbero avere su The Upside Down. “Soprattutto quando arriveremo al Volume 2, inizieremo a rispondere sempre più al perché Will sia stato rapito e a come questo sia collegato a Holly e a tutto il resto. Tutto torna al punto di partenza”, ha spiegato.

Secondo l’altro co-creatore di Stranger Things, Ross Duffer, il volume 2 rivelerà molte più informazioni. Ha anticipato che Dimension X, introdotta per la prima volta nel prequel di Stephen Daldry, Stranger Things: The First Shadow, sarà direttamente collegata a The Upside Down, Vecna e Mind Flayer.

Questo è proprio un elemento del Volume 2, dove entriamo davvero nell’Upside Down e spieghiamo di cosa si tratta“, ha detto. ”Ripeto, è qualcosa che è stato pianificato da 10 anni e ora è ovviamente il momento di rivelarlo.

Schnapp entra anche più nel dettaglio riguardo alla grande rivelazione su Will, che in realtà è un mago. L’attore ha approfondito il modo in cui i poteri del suo personaggio sono simili a quelli di Eleven, ma allo stesso tempo molto diversi.

Inizialmente doveva funzionare allo stesso modo dei poteri di Eleven, ma leggendo le sceneggiature del Volume 2, si capisce che funziona in modo diverso. Quindi, abbiamo fatto in modo che la fisicità mostrasse che funziona in modo diverso.

La stagione 5 volume 1 di Stranger Things è ora disponibile in streaming su Netflix. Il volume 2 uscirà il 25 dicembre 2025 e il finale il 31 dicembre 2025.

