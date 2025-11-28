Doctor Who: showrunner anticipa il futuro dello spin-off in arrivo

Il produttore esecutivo di Doctor Who, Russell T Davies, ha anticipato il futuro dello spin-off della serie, The War Between the Land and the Sea, nonostante si tratti di una miniserie. The War Between the Land and the Sea vedrà il ritorno dei mostri classici di Who, precedentemente noti come Sea Devils, che giurano vendetta contro gli umani e l’UNIT per aver inquinato le acque che considerano la loro casa.

Lo spin-off di cinque episodi segna l’ultima collaborazione ufficiale tra la BBC e Disney+. La serie debutterà su BBC One e BBC iPlayer nel Regno Unito il 7 dicembre con due episodi e sarà distribuita in tutto il mondo su Disney+ nel nuovo anno. Fortunatamente, questa non è la fine per il Whoniverse, poiché la BBC ha già confermato che Doctor Who tornerà con uno speciale natalizio nel 2026.

Tuttavia, potrebbero esserci già altre storie legate a Who all’orizzonte, se i recenti commenti del creatore dello spin-off sono attendibili. Quando RadioTimes.com ha chiesto al creatore e sceneggiatore Davies se The War Between the Land and the Sea è “una serie rigorosamente autonoma”, l’attuale mente di Doctor Who ha risposto: “È una storia completa, che finisce definitivamente… e vi consiglio di rimanere sintonizzati fino alla fine, continuate a guardare”.

Sebbene i commenti di Davies promettano che questa particolare iterazione del conflitto tra UNIT e Homo Aqua (il nuovo nome preferito dai Sea Devils per se stessi) giungerà a una conclusione soddisfacente, lo showrunner sembra suggerire che ulteriori dettagli saranno rivelati in una scena aggiuntiva a metà o dopo i titoli di coda.

“Questo non significa… che il Dottore apparirà, non è quello che succede! Ma all’interno della storia, iniziano a scorrere i titoli di coda… continuate a guardare!” ha detto Davies a RadioTimes.com.

Dato il mistero che circonda la rigenerazione di Ncuti Gatwa e l’improvvisa ricomparsa di Billie Piper nel finale dell’ultima stagione, un cameo del Dottore probabilmente non farebbe altro che aumentare la confusione. Tuttavia, l’insistenza di Davies affinché gli spettatori guardino fino alla fine dell’ultimo episodio, nonostante l’assenza del TARDIS, è intrigante. Potrebbe avere altro in serbo.

Cosa potrebbe significare questo per The War Between the Land and the Sea?

Sebbene il direttore della sezione fiction della BBC, Lindsay Salt, abbia definito il prossimo spin-off di Doctor Who una “nuovissima miniserie epica”, il rinnovo di The War Between the Land and the Sea per una seconda stagione non sarebbe la prima volta che una serie precedentemente etichettata come mini-serie o serie limitata viene trasformata in un progetto continuativo.

Anche la recente serie HBO di Mark Ruffalo, Task, era stata originariamente pubblicizzata come tale, prima che fosse confermato il ritorno dello show per la seconda stagione.

Inoltre, c’è la possibilità che il formato di The War Between the Land and the Sea venga trasformato in una sorta di antologia, potenzialmente con la UNIT di Kate Lethbridge-Stewart (Jemma Redgrave) al centro di tutto. In quanto organizzazione di tipo militare specializzata in intrighi temporali e minacce extraterrestri, l’UNIT si è senza dubbio fatta molti nemici mostruosi, ben oltre i Sea Devils.

Per ora, però, l’attenzione del Whoniverse è concentrata sull’Homo Aqua di The War Between the Land and the Sea, guidato dal personaggio di Gugu Mbatha-Raw, Salt. Tra l’Homo Aqua e l’UNIT si trova Barclay, interpretato da Russell Tovey, un ignaro umano che diventa il negoziatore tra le due parti in guerra. Il suo rapporto unico con Salt riuscirà a impedire che il mondo precipiti nel caos?

The War Between the Land and the Sea debutterà nel Regno Unito su BBC One e BBC iPlayer il 7 dicembre. La serie sarà distribuita su Disney+ nel 2026, anche se la data ufficiale di inizio non è ancora stata confermata.