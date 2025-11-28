Stranger Things conferma ufficialmente lo spin-off su Nancy Wheeler!

Il mondo di Stranger Things si espanderà ulteriormente con un nuovo spin-off di Nancy Wheeler. L’annuncio segue l’uscita del Volume 1 della quinta stagione, il 26 novembre, con quattro degli otto episodi della stagione ora disponibili per lo streaming.

Secondo Netflix, il nuovo spin-off di Nancy sarà un romanzo giallo intitolato Stranger Things: One Way or Another, in uscita il 2 dicembre. Potete vedere di seguito la copertina retrò del libro, che lo definisce “Un mistero di Nancy Wheeler”:

Scritto da Caitlyn Schneiderhan, One Way or Another è ambientato tra gli eventi della quarta e della quinta stagione, e segue Nancy e Robin mentre indagano su misteriosi eventi che coinvolgono un compagno di studi a Hawkins, nell’Indiana. La sinossi ufficiale anticipa il coinvolgimento di Vecna ​​nel caso e potenzialmente rivela alcuni segreti sul Sottosopra:

“Hawkins, Indiana, è in fase di recupero. Sono passati due mesi dal terremoto di Vecna ​​che ha devastato la città, e i suoi abitanti sono ancora sconvolti dalla devastazione. Nancy Wheeler ha trascorso ogni minuto della sua vita a dare la caccia a Vecna, ma lui continua a sfuggirle. Come può andare a Emerson per il college in autunno se Hawkins è ancora sotto l’influenza del Sottosopra?

Quando il compagno di classe Joey Taft inizia a comportarsi in modo losco alla cerimonia di laurea, Nancy è convinta che Vecna ​​abbia trovato la sua nuova vittima. Insieme al collega investigatore dilettante Robin Buckley, Nancy non perde tempo a interrogare Joey. Ciò che le ragazze scoprono le conduce lungo il sentiero di una storia più grande di quanto l’Hawkins Post avrebbe mai potuto raccontare a Nancy. Perché la gente in città si ammala improvvisamente? Perché c’è uno strano uomo che pedina Nancy mentre indaga? E, cosa più importante, tutto questo ha qualcosa a che fare con il Sottosopra?

Insieme a Robin, Nancy intraprende una pericolosa ricerca della verità. Più le due scavano a fondo, più Nancy si ritrova coinvolta in una rete di intrighi che minaccia di intrappolarla a Hawkins… per sempre.”

La quarta stagione di Stranger Things si conclude con una vittoria di Vecna. Nonostante sia rimasto ferito nella battaglia contro Undici (Millie Bobby Brown), il suo piano di trasformare Hawkins nel ground zero per un’incursione del Sottosopra nel mondo reale ha avuto successo.

La quinta stagione di Stranger Things, volume 1, riprende la storia circa un anno e mezzo dopo, con Nancy (Natalia Dyer) e Robin (Maya Hawke) che svolgono ruoli chiave mentre la lotta contro Vecna ​​continua. Lavorando presso la stazione radio locale WSQK, dove Robin ora è un DJ, Nancy, Steve (Joe Keery) e Jonathan (Charlie Heaton) aiutano a coordinare le “incursioni” di Hopper (David Harbour) nel Sottosopra per trovare Vecna.

One Way or Another apparentemente contribuirà a colmare il divario tra gli eventi della quarta e della quinta stagione, almeno per Nancy e Robin. La quarta stagione ha presentato i due personaggi come una coppia efficace, e Nancy che si è affermata una giornalista presso il giornale della Hawkins High, The Weakly Streak. La coppia ha indagato sulla morte di Chrissy (Grace Van Dien), cercando di dimostrare l’innocenza di Eddie Munson (Joseph Quinn).

La sinossi del nuovo spin-off non rivela se i lettori troveranno altri personaggi familiari. Il triangolo amoroso di Nancy con Jonathan e Steve, ad esempio, è stato una sottotrama ricorrente per tutta la serie, il che significa che questi personaggi potrebbero almeno essere menzionati.

Allo stesso modo, la relazione di Robin con Vickie (Amybeth McNulty) è in pieno svolgimento all’inizio della quinta stagione. Essendo una storia ambientata tra la quarta e la quinta stagione, è possibile che l’inizio di questa storia d’amore venga in qualche modo esplorato in One Way or Another.

In termini di espansione del franchise, il libro in uscita si aggiunge alla serie spin-off animata Stranger Things: Tales from ’85. I creatori della serie, i fratelli Duffer, hanno confermato che è in lavorazione anche uno spin-off live-action, anche se i dettagli al riguardo rimangono riservati. Con One Way or Another in arrivo il 2 dicembre, i fan della serie avranno diverse settimane per leggere il libro prima dell’uscita del resto della quinta stagione di Stranger Things. Il volume 2, composto da tre episodi, uscirà il giorno di Natale, mentre il finale arriverà la vigilia di Capodanno.