Running Point 2 confermata da Netflix, Kate Hudson invia un video messaggio entusiasta ai fan

Running Point è stata ufficialmente rinnovata per la seconda stagione. La commedia sportiva vede come protagonista Kate Hudson nei panni di Isla Gordon, una donna nominata presidente della squadra di basket fittizia LA Waves. La prima stagione di 10 episodi è stata trasmessa per la prima volta su Netflix il 27 febbraio. Oltre a Hudson, Running Point vanta un cast di prim’ordine che include Brenda Song, Drew Tarver, Jay Ellis, Scott MacArthur, Chet Hanks, Uche Agada, Justin Theroux, Scott Evans e Max Greenfield. La serie è stata creata da Ike Barinholtz e presenta episodi diretti da Michael Weaver, Thembi Banks, James Ponsoldt e David Stassen.

Ora, Netflix ha annunciato il rinnovo ufficiale di Running Point per la seconda stagione. Lo streamer lo ha annunciato attraverso un video promozionale, che inizia mostrando le richieste dei fan per una seconda stagione. Il video mostra Hudson, che dice: “Un buon proprietario di una squadra di basket sa quando ascoltare i fan”. Poi annuncia con entusiasmo che “Running Point tornerà ufficialmente per la seconda stagione”. Ha quindi ringraziato coloro che hanno sostenuto lo show e ha chiuso con un messaggio per la prossima stagione.

It's official: See you next season. RUNNING POINT S2 IS COMING pic.twitter.com/NXdtCyG3qQ — Netflix (@netflix) March 6, 2025

Cosa significa per Running Point

È passata solo una settimana dalla prima di Running Point, che è entrata nella top 10 globale di Netflix per i programmi televisivi in lingua inglese. Ha raggiunto il terzo posto, con 9,3 milioni di visualizzazioni totali, superata solo da Zero Day e American Murder: Gabby Petito. Da allora, Running Point è diventato lo show numero uno negli Stati Uniti.

Parte del successo di Running Point è probabilmente legato ai suoi protagonisti. La serie vedeva Hudson nel ruolo principale, ma il ruolo secondario di Song è altrettanto significativo, poiché ha probabilmente attirato i fan grazie al precedente lavoro dell’attore in contenuti Disney Channel come Zack e Cody al Grand Hotel. Queste apparizioni nel cast, la trama intelligente e la commedia hanno portato a una ricezione complessivamente positiva, poiché Running Point ha ottenuto un 77% di Tomatometer e un 82% di Popcornmeter su Rotten Tomatoes. Queste ottime recensioni fanno ben sperare per la prossima stagione.