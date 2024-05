Station 19: una featurette celebra il finale di serie

Sapevamo tutti che questo giorno sarebbe arrivato, ma a questo punto non c’è più scampo. Oggi la ABC ha condiviso una featurette che fa capire ai fan che il cast e la troupe di Station 19 sono tristi come tutti gli altri per la fine della serie. Il filmato rivela l’addio strappalacrime di tutti allo spin-off di Grey’s Anatomy e alcuni membri del cast raccontano come si sono sentiti durante le riprese degli ultimi episodi della serie.

Nella featurette dietro le quinte, Jaina Lee Ortiz (Girls Trip) dice tutto: Nessuno è pronto a dire addio a Station 19. Jay Hayden (The Catch) scherza sul fatto che sarà difficile adattarsi al fatto che non vedrà più il volto di Jason George (Sunset Beach) ogni giorno, e tutti concordano sul fatto che fare l’ultima lettura del tavolo, girare le loro ultime scene e dare l’addio a tutti sarà brutale – ecco perché scatole e scatole di fazzoletti sono state distribuite durante la produzione del finale di stagione in due parti.

Allo stesso tempo, il video emotivo è anche una celebrazione dell’eredità della Stazione 19. Lo show dei vigili del fuoco è nato come un programma di intrattenimento per i pompieri. Lo show sui vigili del fuoco è nato come timido spin-off della serie ABC Grey’s Anatomy ed è riuscito a trovare il proprio spazio all’interno di quell’universo. Ha permesso a personaggi come Ben Warren (George) e Stefania Spampinato (che interpreta la dottoressa Carina De Luca) di continuare a esistere anche dopo che i loro archi narrativi in Grey’s Anatomy erano terminati, e l’emozionante show è stato in grado di andare avanti per oltre cento episodi, cosa piuttosto rara nell’era della televisione di punta.

Station 19 uscirà di scena con il botto

All’inizio dell’anno, Meg Marinis, la nuova showrunner di Grey’s Anatomy, ha rivelato di essere “costantemente al telefono” con gli showrunner di Station 19 Zoanne Clack e Peter Paige. Tuttavia, non ha rivelato a quale tipo di evento crossover assisteremo alla fine della serie – e quali personaggi ne saranno coinvolti. La Marinis ha però rivelato di aver tenuto d’occhio Ben Warren, poiché il suo destino ha un impatto diretto sulla vita e sulla carriera di Miranda Bailey (Chandra Wilson) di Grey’s Anatomy.

Station 19 andrà in onda questo giovedì con il suo penultimo episodio. Anche se è praticamente scontato che la serie se ne vada per sempre, i fan non la lasceranno andare in silenzio. Fin dall’inizio dell’anno, la fedele fanbase ha dato vita a una massiccia campagna #SaveStation19 che ha fatto appello agli showrunner della serie. Tuttavia, finora sembra che la ABC non abbia cambiato idea e, dato che negli ultimi mesi la rete ha tagliato alcuni budget, non sembra che Station 19 potrà avere una vita ultraterrena. Il finale di serie di Station 19 andrà in onda questo venerdì sulla ABC.