Sarah Michelle Gellar sarà il capo di Dexter in Dexter: Original Sin

Sarah Michelle Gellar, l’iconica protagonista della serie Buffy l’ammazzavampiri ha firmato per entrare a far parte del cast della prossima serie prequel di “Dexter“, “Dexter: Original Sin“, la tanto attesa storia delle origini per Paramount+ e Showtime. Come riportato da Variety, Gellar interpreterà il ruolo di Tanya Martin, capo della CSI presso il Dipartimento di Polizia di Miami e nuovo capo di Dexter. Il suo, però, sembra sarà un ruolo da guest star e non è dunque detto che sarà presente in tutti gli episodi.

L’attrice si unisce così ai membri del cast già annunciati che recitano nella serie prequel di “Dexter”: Christian Slater nel ruolo di Harry Morgan, Patrick Gibson nel ruolo di Dexter Morgan, Patrick Dempsey nel ruolo di Aaron Spencer, Molly Brown nel ruolo di Debra Morgan, James Martinez nel ruolo di Angel Batista, Christina Milian nel ruolo di Maria LaGuerta, Alex Shimizu nel ruolo di Vince Masuka e Reno Wilson nel ruolo di Bobby Watt.

La serie, come precedentemente riportato, è ambientata nella Miami del 1991, “Dexter: Original Sin” segue Dexter nel suo passaggio da studente a serial killer vendicativo. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a canalizzare la sua oscurità interiore. Con la guida del padre Harry, adotta un codice che lo aiuta a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società senza finire nel mirino delle forze dell’ordine. Nel mentre, inizia anche uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

La carriera di Sarah Michelle Gellar

Conosciuta soprattutto per il suo ruolo iconico di Buffy Summers in “Buffy l’ammazzavampiri“, la Gellar ha partecipato ad altre serie televisive come “Wolf Pack” della Paramount+, “The Crazy Ones” della CBS con Robin Williams e “Ringer” della CW. “Sarah Michelle Gellar è un’icona della cultura pop che completa perfettamente il nostro cast di prim’ordine che comprende, tra gli altri, Christian Slater e Patrick Dempsey“, ha dichiarato Nina Diaz, presidente dei contenuti e chief creative officer di Showtime/MTV Entertainment Studios & Paramount Media Networks. “Siamo entusiasti del suo ritorno nella famiglia Showtime/MTV Entertainment Studios e della sua partecipazione alla storia delle origini del franchise di ‘Dexter’“.