Dexter: Original Sin, Paramount+ con SHOWTIME annunciano la nuova serie

Paramount+ con SHOWTIME ha annunciato oggi il cast della nuova serie drammatica originale Dexter: Original Sin (precedentemente intitolata DEXTER: ORIGINS). Patrick Gibson (Shadow and Bone) interpreterà il ruolo di Dexter Morgan; il vincitore del Golden Globe Christian Slater (Mr. Robot) interpreterà Harry Morgan, padre adottivo di Dexter e detective omicida e Molly Brown (Senior Year) interpreterà la sorella minore di Dexter, Debra Morgan. Il candidato agli Emmy Clyde Phillips (DEXTER, NURSE JACKIE) tornerà come showrunner e produttore esecutivo. Ambientata 15 anni prima che gli spettatori incontrassero per la prima volta Dexter nella serie di successo SHOWTIME, DEXTER, questo nuovo thriller di 10 episodi racconterà il serial killer preferito d’America…in allenamento.

Ambientata nel 1991 a Miami, DEXTER: ORIGINAL SIN segue Dexter (Gibson) mentre passa da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi assetati di sangue non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a incanalare la sua oscurità interiore. Con la guida di suo padre, Harry (Slater), adotta un Codice progettato per aiutarlo a trovare e uccidere persone che meritano di essere eliminate dalla società senza entrare nel radar delle forze dell’ordine. Questa è una sfida particolare per il giovane Dexter che inizia uno stage forense presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

Gibson recentemente ha preso parte alla serie televisiva Shadow and Bone. In passato ha partecipato a The OA, Good Girl Jane eProperty of the State, l’ultimo dei quali gli è valso l’Irish Film and Television Award for Rising Star nel 2017.

Slater è meglio conosciuto per il suo lavoro in Mr. Robot, per il quale ha ricevuto Critics Choice e Golden Globe e molteplici nomination. Tra i suoi altri lavori: Dr. Death, Dirty John, The Wife e Nymphomaniac. Slater recentemente può essere visto nel debutto alla regia di Jerry Seinfeld, Unfrosted e in The Spiderwick Chronicles.

Brown invece ha fatto parte del cast di EVIL, BILLIONS e The Marvelous Mrs. Maisel. Prossimamente avrà un ruolo nel film indipendente Mooch.

L’ottava stagione della serie originale DEXTER ha debuttato nell’autunno del 2006 e ha avuto come protagonista il vincitore del Golden Globe Michael C. Hall nel ruolo di Dexter Morgan, un complicato e conflittuale esperto di schizzi di sangue del Dipartimento di Polizia di Miami che in realtà è un serial killer.

Lo show è diventato una delle serie più acclamate della televisione, ottenendo molteplici nomination agli Emmy e ai Golden Globe per la migliore serie televisiva drammatica, nonché un prestigioso Peabody Award nel 2008, ed è stato nominato per due volte tra le 10 migliori serie televisive di AFI. Nel 2013, la Writer’s Guild of America ha incluso DEXTER nella lista delle “101 serie televisive meglio scritte”. Nel 2021, il sequel della serie originale, DEXTER: NEW BLOOD, ha registrato numeri da record, diventando la serie più vista nella storia di SHOWTIME. Tutte le stagioni precedenti di DEXTER e DEXTER: NEW BLOOD sono ora disponibili per la visione on demand e in streaming per gli abbonati Paramount+ con il piano Paramount+ with SHOWTIME.

DEXTER: ORIGINAL SIN è prodotto da SHOWTIME Studios e Counterpart Studios. Clyde Phillips di Clyde Phillips Productions è produttore esecutivo. Tra i produttori esecutivi figurano anche Scott Reynolds (Jessica Jones), Michael C. Hall (DEXTER), Mary Leah Sutton (Resident Evil), Tony Hernandez (Emily In Paris), Lilly Burns (Russian Doll), Michael Lehmann (Heathers), mentre la serie è prodotta da Robert Lloyd Lewis (The Lincoln Lawyer).

Per gli Showtime Studios, la serie è supervisionata da Gary Levine e Urooj Sharif, mentre la produzione è curata da Tara Power. La serie è distribuita da Paramount Global Content Distribution al di fuori dei mercati Paramount+.