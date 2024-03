Il The Hollywood Reporter rivela che Sarah Paulson, la vincitrice dell’Emmy sarà la protagonista di un adattamento televisivo del libro di memorie bestseller Untamed.

Il progetto su Untamed, che sarà presto distribuito su reti e streamer, vedrà Sarah Paulson interpretare l’autore di memorie Glennon Doyle, una moglie e madre insoddisfatta che inizia a mettere in discussione tutto quando si ritrova attratta da una sconosciuta, portandola su una strada accidentata verso una riscoperta di se stessa.

Chi scriverà Untamed?

Krista Vernoff, ex showrunner di Grey’s Anatomy e Station 19, scriverà l’adattamento, segnando il suo primo progetto televisivo da quando ha lasciat Grey’s Anatomy e Station 19 dopo la 19esima stagione l’anno scorso. Pubblicato nel 2020, Untamed ha debuttato al primo posto nella lista dei bestseller di saggistica del New York Times e ha trascorso un totale di sette settimane al primo posto, vendendo più di 2 milioni di copie.

Sarah Paulson ha recitato in nove stagioni di American Horror Story e ha vinto un Emmy nel 2016 per aver interpretato il pubblico ministero Marcia Clark in The People v. OJ Simpson: American Crime Story di FX. Ha collaborato di nuovo con il produttore di Horror Story Ryan Murphy nel 2021 per interpretare l’informatrice Linda Tripp in Impeachment: American Crime Story. I suoi altri crediti televisivi includono Ratched, Mrs. America e Studio 60 on the Sunset Strip.