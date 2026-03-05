Super Mario Galaxy: svelata la durata del film, tra le più lunghe della saga Nintendo

Dopo il clamoroso successo di Super Mario Bros. Movie, l’universo cinematografico ispirato al celebre videogioco di Nintendo è pronto a tornare sul grande schermo con una nuova avventura ancora più ambiziosa. Il prossimo capitolo, intitolato Super Mario Galaxy – Il film, porterà Mario e i suoi alleati oltre i confini del Regno dei Funghi, esplorando mondi cosmici e introducendo nuovi personaggi dell’universo videoludico.

Con una storia che promette di espandere notevolmente la scala dell’avventura, il film avrà anche una durata leggermente superiore rispetto al precedente capitolo. Secondo quanto riportato da siti come AMC Theatres e Fandango, Super Mario Galaxy Movie avrà una durata ufficiale di 1 ora e 38 minuti, ovvero 98 minuti complessivi.

Questo significa che il sequel sarà sei minuti più lungo rispetto al film del 2023, che durava 92 minuti. Nonostante l’aumento relativamente contenuto, la pellicola si posizionerà comunque tra i film più lunghi mai realizzati nella storia del franchise cinematografico di Super Mario.

Una delle durate più lunghe nella storia dei film di Super Mario

Con i suoi 98 minuti, Super Mario Galaxy Movie diventa il secondo film più lungo della saga, superato soltanto dal live-action Super Mario Bros., che nel 1993 aveva una durata di 104 minuti. Il nuovo film animato supera invece tutti gli altri adattamenti del franchise, incluso il classico animato giapponese del 1986 Super Mario Bros.: The Great Mission to Rescue Princess Peach!, che durava appena 61 minuti.

Anche all’interno del catalogo di Illumination — lo studio dietro il film — la durata del nuovo capitolo è piuttosto significativa. Il film si colloca tra le produzioni più lunghe dello studio, avvicinandosi alla durata dei due capitoli di Sing e raggiungendo quella di Despicable Me 2.

L’espansione della durata potrebbe essere una risposta alle critiche ricevute dal primo film. Nonostante il grande successo commerciale — oltre 1,3 miliardi di dollari al box office mondiale — alcuni spettatori e critici avevano sottolineato come la storia risultasse troppo rapida nel ritmo e poco approfondita dal punto di vista narrativo.

Molti hanno infatti apprezzato la ricostruzione visiva del mondo di Mario e le numerose citazioni ai videogiochi, ma allo stesso tempo hanno evidenziato come il film sacrificasse lo sviluppo dei personaggi per mantenere una durata molto compatta. Nonostante queste osservazioni, il pubblico ha premiato il film con un 95% di gradimento su Rotten Tomatoes, contro il 59% registrato dalla critica.

Nuovi personaggi e mondi nell’avventura galattica

Il nuovo capitolo promette di ampliare notevolmente l’universo narrativo della saga introducendo nuovi protagonisti e ambientazioni. Tra le novità più attese c’è l’arrivo di Rosalina, doppiata da Brie Larson, uno dei personaggi più amati della serie di videogiochi Super Mario Galaxy.

Il film introdurrà inoltre nuovi volti come Bowser Jr., interpretato da Benny Safdie, insieme ad altri personaggi iconici del franchise come Birdo e Yoshi, la cui comparsa era stata anticipata nella scena post-credit del film del 2023.

Nonostante i numerosi trailer diffusi negli ultimi mesi, i dettagli sulla trama rimangono ancora piuttosto riservati. L’unica informazione confermata riguarda l’espansione dell’avventura nello spazio e il confronto con nuovi antagonisti. Alcune indiscrezioni non confermate suggeriscono persino che il vero villain del film potrebbe essere Wario, anche se né Universal Pictures né il team creativo hanno commentato queste voci.

Il film vedrà il ritorno del cast vocale composto da Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black e Keegan-Michael Key. Alla regia tornano Aaron Horvath e Michael Jelenic, mentre la sceneggiatura è firmata da Matthew Fogel.

Super Mario Galaxy Movie arriverà nelle sale cinematografiche il 1° aprile 2026, portando sul grande schermo un’avventura ancora più grande e ambiziosa per l’iconico idraulico di Nintendo.