Lanterns: rivelato il mese di uscita della serie DC di James Gunn su HBO

Il nuovo universo DC guidato da James Gunn continua a prendere forma anche sul piccolo schermo. HBO ha infatti annunciato ufficialmente il mese di uscita di Lanterns, la nuova serie ambientata nel DC Universe che porterà in scena due dei più celebri membri del Corpo delle Lanterne Verdi.

Secondo l’annuncio ufficiale, la serie debutterà nell’agosto 2026 su HBO, con gli episodi disponibili anche sulla piattaforma streaming HBO Max. Una data precisa non è ancora stata comunicata, ma il mese di uscita è stato confermato all’interno del primo teaser trailer diffuso oggi.

L’arrivo della serie avverrà poco dopo l’uscita al cinema di Supergirl, prevista per il 26 giugno 2026, segnando un’estate particolarmente intensa per il nuovo DCU.

La trama della serie Lanterns

Lanterns sarà incentrata su due dei più iconici membri del Corpo delle Lanterne Verdi: Hal Jordan e John Stewart. Nella serie, il veterano Hal Jordan farà da mentore al giovane Stewart mentre i due si troveranno coinvolti in un misterioso caso di omicidio sulla Terra.

La storia è descritta come un thriller investigativo con elementi fantascientifici, in cui i due eroi intergalattici vengono trascinati in un’indagine ambientata nel cuore degli Stati Uniti. Il progetto è stato definito come una sorta di racconto poliziesco su scala cosmica, che combina il tono dei crime drama con l’universo supereroistico della DC.

Il cast della nuova serie DCU

Il ruolo di Hal Jordan sarà interpretato da Kyle Chandler, mentre Aaron Pierre vestirà i panni di John Stewart. La serie vedrà quindi un rapporto tra maestro e allievo tra i due personaggi, elemento che dovrebbe costituire uno dei fulcri della narrazione.

Il progetto è guidato dallo showrunner Chris Mundy, che ha sviluppato la serie insieme a Damon Lindelof e Tom King.

Nel cast compariranno anche altri volti noti dell’universo DC. Tra questi c’è Nathan Fillion, che tornerà nei panni di Guy Gardner dopo il suo debutto nel film Superman. Nella serie farà inoltre la sua comparsa uno dei più celebri antagonisti delle Lanterne Verdi, Sinestro, interpretato da Ulrich Thomsen.

Il ruolo di Lanterns nel nuovo DC Universe

Al momento Lanterns è l’unica serie televisiva del DC Universe prevista per il 2026. Il progetto rappresenta quindi un tassello importante nella costruzione del nuovo universo condiviso ideato da James Gunn e Peter Safran.

Dopo l’uscita della serie, il calendario cinematografico del DCU proseguirà con Clayface, in arrivo nei cinema il 23 ottobre 2026 e dedicato al celebre mutaforma nemico di Batman.

Con il debutto di Lanterns, il nuovo DC Universe continuerà così a espandersi sia al cinema che in televisione, introducendo personaggi fondamentali della mitologia DC e aprendo nuove linee narrative per il futuro del franchise.