Scrubs: il reboot debutta negli USA con 11,4 milioni di spettatori in cinque giorni

Di Chiara Guida

-

Cortesia Disney+

Scrubs è tornato su ABC dopo 16 anni la scorsa settimana, e sembra che anche gran parte del suo vecchio pubblico sia tornato. Il primo episodio del reboot ha raggiunto 11,4 milioni di spettatori nei cinque giorni successivi alla sua première.

Questo totale deriva dalla combinazione delle misurazioni Nielsen degli spettatori che hanno seguito la prima trasmissione e le repliche di ABC, più i dati Disney relativi allo streaming su Hulu e altre piattaforme digitali. Secondo Disney, Scrubs ha raggiunto il record di episodio comico e di première di serie più trasmessi in streaming su ABC in oltre un anno. Il precedente detentore del record era la serie “Shifting Gears”, condotta da Tim Allen e Kat Dennings, la cui prima puntata è stata l’8 gennaio 2025.

In onda, Scrubs è stata la commedia più vista tra gli adulti di età compresa tra 18 e 49 anni dal lancio di “Shifting Gears” e dall’episodio crossover tra “Abbott Elementary” e “It’s Always Sunny in Philadelphia”, andato in onda la stessa sera, escludendo le trasmissioni che hanno beneficiato dell’introduzione di una partita della NFL.

Creata da Bill Lawrence, “Scrubs” è stata trasmessa per la prima volta nel 2001 sulla NBC, dove è andata in onda per sette stagioni prima di passare alla ABC per le stagioni 8 e 9. La descrizione ufficiale del reboot della sitcom medica recita: “JD (Zach Braff) e Turk (Donald Faison) lavorano insieme per la prima volta dopo tanto tempo: la medicina è cambiata; gli specializzandi sono cambiati; ma la loro bromance ha resistito alla prova del tempo. Personaggi nuovi e vecchi navigano nelle acque del Sacro Cuore con risate, cuore e qualche sorpresa lungo il percorso”. Oltre a Braff e Faison, il cast di ritorno include Sarah Chalke, Judy Reyes, John C. McGinley e altri. Lawrence è produttore esecutivo insieme a Jeff Ingold e Liza Katzer attraverso la sua Doozer Productions; Braff; Faison; Chalke; lo showrunner Aseem Batra; e Randall Winston. Lo studio è 20th Television.

Scrubs arriverà in Italia su Disney+ il 25 marzo.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
