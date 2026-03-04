Il film di Jack Ryan con John Krasinski potrebbe uscire a maggio 2026: l’indizio arriva da Wendell Pierce

Il nuovo film di Jack Ryan con John Krasinski potrebbe avere finalmente una finestra di uscita. A suggerirlo è stato Wendell Pierce, volto storico della serie Prime Video, che in un post sui social ha indicato maggio 2026 come mese di debutto del progetto.

La serie Tom Clancy’s Jack Ryan si è conclusa nel 2023 dopo quattro stagioni, ma Amazon MGM Studios ha scelto di non proseguire con una quinta stagione, optando invece per un lungometraggio che continuerà direttamente la storia. Il film è stato girato tra Stati Uniti, Regno Unito e Dubai, confermando l’ambizione internazionale che ha sempre caratterizzato il franchise.

Nel suo messaggio pubblicato su X per promuovere i progetti del 2026, Pierce ha elencato diverse uscite, tra cui proprio Jack Ryan (Amazon) – May. Nello stesso post ha ricordato anche il ritorno di Power Book III: Raising Kanan il 12 giugno su Starz, la quarta stagione di Elsbeth su CBS e la sua partecipazione teatrale a Othello con la Shakespeare Theatre Company. Sebbene Prime Video non abbia ancora ufficializzato la data, il riferimento a maggio 2026 appare come un’indicazione significativa.

Dal piccolo al grande schermo: il futuro del franchise Jack Ryan

Il personaggio creato da Tom Clancy ha una lunga storia cinematografica. Negli anni è stato interpretato da attori come Alec Baldwin in Caccia a Ottobre Rosso, Harrison Ford in Giochi di potere e Sotto il segno del pericolo, Ben Affleck in Al vertice della tensione e Chris Pine in Jack Ryan – L’iniziazione. Con la serie Prime Video, John Krasinski ha riportato l’analista della CIA in una dimensione seriale contemporanea, affrontando minacce globali legate a terrorismo, conflitti geopolitici e crisi internazionali.

Creata da Carlton Cuse e Graham Roland, la serie ha ottenuto recensioni prevalentemente positive, con una media dell’80% su Rotten Tomatoes. Krasinski ha ricevuto una nomination ai SAG Awards come miglior attore protagonista in una serie drama, mentre la squadra stunt è stata candidata per la miglior performance corale.

Il film vedrà il ritorno, oltre a Krasinski e Pierce, anche di Michael Kelly e Sienna Miller. Accanto a loro si uniranno nuovi membri del cast come Betty Gabriel, Max Beesley, Douglas Hodge, Mckenna Bridger e JJ Feild. Krasinski sarà nuovamente coinvolto anche come produttore esecutivo, insieme a Cuse, Roland, Allyson Seeger e Andrew Form. La regia è affidata ad Andrew Bernstein, già dietro la macchina da presa di diversi episodi della serie, mentre la sceneggiatura è firmata dal veterano Aaron Rabin insieme allo stesso Krasinski.

Se l’indicazione fornita da Wendell Pierce dovesse trovare conferma ufficiale, il ritorno di Jack Ryan sul grande schermo sarebbe previsto per maggio 2026. In attesa dell’annuncio definitivo da parte di Prime Video, l’attesa dei fan sembra ormai concentrata su una finestra temporale ben precisa.