Young Sherlock, spiegazione del finale: quali sono le domande che la serie lascia aperte?

La prima stagione di Young Sherlock (qui la nostra recensione in anteprima) si apre con uno Sherlock diciannovenne dietro le sbarre per un piccolo furto, tirato fuori di prigione dal fratello Mycroft e sistemato come bidello presso l’Università di Oxford. Da lì, Sherlock viene accusato di aver rubato i sacri rotoli della principessa Gulun Shou’an e viene trascinato in una cospirazione omicida che alla fine conduce fino ai più alti vertici del governo.

Quello che inizia come un giallo universitario circoscritto — manufatti reali cinesi scomparsi, un professore morto — si espande, nel corso di otto episodi, in qualcosa di molto più intricato. Il mistero cresce e si stratifica: parte da un semplice furto che si trasforma in un omicidio, poi in diversi omicidi, fino a una vasta cospirazione che attraversa più continenti. La serie letteralmente gira il mondo, passando per l’Inghilterra, Parigi e Costantinopoli prima che la stagione si concluda. La narrazione si prende il tempo per approfondire il passato di Sherlock, con un forte focus su come la perdita della sorella abbia segnato l’intera famiglia — una perdita che influenza le decisioni di ogni membro dei Holmes per tutta la stagione. E poi c’è l’Episodio 5. L’Episodio 5 è particolarmente avvincente: Sherlock scopre qualcosa di significativo sulla sua infanzia, ma questa verità impallidisce rispetto a ciò che affronta nel finale dell’episodio. Quel colpo allo stomaco a metà stagione rappresenta la svolta della serie. Tutto ciò che viene prima è un prologo.

Il punto di vista interno: cosa fa davvero il finale di Young Sherlock

Attraverso dialoghi e immagini, Parkhill e Ritchie tirano ogni filo della storia fino a ricomporre un quadro narrativo completo — una sfilata impressionante di rivelazioni esplosive che ridefiniscono l’intero mondo della serie. Ecco la lettura che pochi propongono: il finale non parla davvero della cospirazione. I rotoli cinesi, gli omicidi, il vero scopo della principessa Shou’an in Inghilterra — tutto è un’impalcatura elaborata attorno a una sola domanda che la serie pone fin dall’episodio pilota: chi ha trasformato Sherlock Holmes in qualcuno incapace di fidarsi di chiunque?

La risposta è la sua famiglia. In particolare, Silas Holmes. L’elefante nella stanza per tutta la stagione è la madre di Sherlock, Cordelia, e la sorella perduta Beatrice — figure viste solo nei flashback, che la serie utilizza per interrogarsi sul motivo della frattura familiare. Silas (Joseph Fiennes, perfettamente calibrato nel ruolo) è stato presentato per tutta la stagione come una presenza marginale — spesso via per lavoro, largamente assente, apparentemente irrilevante. Il finale trasforma quell’“apparentemente” in un’arma carica. Alcune scelte legate alle dinamiche familiari forzano un senso artificiale di sorpresa che contraddice persino la caratterizzazione della prima metà di stagione — un modo elegante per dire che il colpo di scena su Silas punta più sull’effetto shock che su una costruzione pienamente meritata. Critica legittima. Eppure l’impatto emotivo funziona, perché la serie ha impiegato otto episodi a stabilire che il trauma dei Holmes non è un elemento accessorio della psicologia di Sherlock. È la sua psicologia. Il burattinaio della cospirazione è legato alla storia della famiglia Holmes. I rotoli non riguardavano soltanto l’eredità culturale di una principessa cinese — erano una leva. E le vittime non erano casuali accademici di Oxford; erano fili sciolti da eliminare in una rete che risaliva a molti anni prima dell’arrivo di Sherlock all’università.

Il problema Moriarty: un’amicizia già incrinata

Questo è il vero gioco a lungo termine. La dinamica tra Sherlock e Moriarty è l’elemento più coinvolgente della serie, anche se con il procedere della stagione emergono le loro differenze, evidenziando codici morali e priorità divergenti.

Moriarty è ritratto come uno studente affascinante e carismatico, intelligente quanto — se non più di — Sherlock. Ci sono persino momenti in cui entrambi entrano in un “palazzo mentale” condiviso per analizzare insieme i dettagli dei casi, sequenze che mostrano efficacemente la loro perfetta parità. Ma il finale rende esplicito un punto: Moriarty non è mai stato completamente dalla parte di Sherlock. Pur schierandosi con lui per gran parte della stagione, diventa chiaro che James metterà sempre al primo posto i propri interessi. L’atto conclusivo del finale porta questa tensione allo scoperto. Moriarty compie una scelta che Sherlock può interpretare solo come un tradimento — non una rivelazione melodrammatica da villain, ma qualcosa di più inquietante: un amico che sceglie sé stesso invece del principio. È qui che nasce il nemico.

Ci sono momenti nell’atto finale che appaiono affrettati nel delineare il lato più oscuro di Moriarty e non del tutto coerenti con il suo sviluppo precedente — in parte una scelta intenzionale, in parte un inciampo strutturale. La serie vuole che la svolta di Moriarty appaia improvvisa agli occhi di Sherlock. Che quel momento drammatico sia pienamente guadagnato dipende anche dall’attenzione con cui si è osservata l’interpretazione di Dónal Finn nel corso della stagione. La performance colma spesso ciò che la sceneggiatura lascia in sospeso.

Ciò che il pubblico non coglie: il depistaggio della principessa Shou’an

Molti hanno etichettato la principessa Gulun Shou’an come “l’ospite esotica dalle abilità speciali”. È una lettura superficiale. Il suo ruolo nella storia è molto più centrale di quanto molte recensioni rivelino. Ciò che la rende interessante è il suo apparente fuori posto iniziale. Shou’an non è una reale fragile: è un’artista marziale, una studentessa altamente intelligente, astuta quanto Sherlock o Moriarty. Man mano che si scoprono i suoi veri obiettivi in Inghilterra, ogni rivelazione aggiunge un nuovo ribaltamento.

La sua presenza non è diplomatica. Il furto dei rotoli non è una coincidenza. E il suo legame con l’esito finale della cospirazione rilegge completamente il primo episodio. Rivedere la sequenza iniziale con queste informazioni cambia la percezione dell’intera serie.

È anche il personaggio con la bussola morale più limpida della stagione — ed è lei a porre Sherlock davanti alla sua prima autentica crisi etica. Non Moriarty. Non suo padre. La principessa.

Il finale aperto: ciò che resta irrisolto (volutamente)

I cliffhanger della stagione hanno sufficiente slancio per mantenere alta l’attenzione del pubblico — e il finale è il precipizio più vertiginoso di tutti. Ecco cosa la prima stagione lascia esplicitamente in sospeso: