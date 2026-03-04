The Dutton Ranch proseguirà la tradizione più brutale di Yellowstone: “Cadaveri, sparatorie e colpi di scena”, anticipa il produttore

L’universo creato da Taylor Sheridan continua ad ampliarsi e, nonostante la conclusione di Yellowstone nel 2024, il franchise è tutt’altro che archiviato. Il nuovo spin-off The Dutton Ranch, incentrato su Beth Dutton e Rip Wheeler, manterrà una delle cifre stilistiche che hanno reso la saga un fenomeno globale: alta tensione, morti improvvise e un’escalation costante di conflitti.

A confermarlo è stato il produttore David Glasser durante la première di Marshals, nuovo capitolo del franchise appena approdato su CBS. Intervistato da Entertainment Tonight, Glasser ha spiegato che la nuova serie non abbandonerà l’intensità che ha caratterizzato Yellowstone fin dalla prima stagione.

“Le nostre serie sono sempre piene di morti, di sparatorie e di situazioni estreme”, ha dichiarato. “E ogni volta che il pubblico pensa che non possiamo spingerci oltre, troviamo il modo di alzare ancora il livello.”

Parole che confermano come The Dutton Ranch non sarà un racconto più morbido o contemplativo, ma resterà coerente con la natura ruvida e imprevedibile dell’universo narrativo costruito da Sheridan.

Beth e Rip tra evoluzione dei personaggi e nuovi pericoli

Se la violenza e i colpi di scena resteranno centrali, il nuovo spin-off offrirà però anche un approfondimento più intimo dei protagonisti. Glasser ha sottolineato che la serie darà maggiore spazio alla crescita personale di Beth e Rip, permettendo agli spettatori di osservare un’evoluzione più matura dei due personaggi.

“Siamo nel pieno delle riprese in Texas”, ha raccontato il produttore. “Sarà una serie entusiasmante perché ci permetterà di esplorare meglio questi personaggi e farli maturare. Vogliamo accompagnarli nel loro percorso, ma anche mostrare come cambiano nel tempo. E sì, ci sarà anche tanto divertimento. Ma come sempre, tra morti, sparatorie e situazioni fuori controllo.”

Le riprese della prima stagione sono attualmente in corso e vedranno il ritorno di Kelly Reilly, Cole Hauser e Finn Little nei ruoli rispettivamente di Beth, Rip e Carter. Nel cast figurano anche Annette Bening, Ed Harris, Jai Courtney, Natalie Alyn Lind, Marc Menchaca, Juan Pablo Raba e J.R. Villarreal, con Chad Feehan nel ruolo di showrunner.

L’espansione del franchise prosegue nonostante l’accoglienza tiepida di Marshals, che ha debuttato con un punteggio critico inferiore rispetto ai precedenti spin-off 1883 e 1923. Tuttavia, l’universo di Sheridan continua a muoversi a pieno regime e The Dutton Ranch è atteso su Paramount+ nel corso del 2026, anche se una data ufficiale non è ancora stata annunciata.

Una cosa, però, appare già chiara: nel mondo dei Dutton nessuno può considerarsi davvero al sicuro. E proprio questa imprevedibilità resta uno degli elementi chiave del successo della saga.