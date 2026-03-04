HomeTrailerThe Drama – Un segreto è per sempre, il trailer del film...
The Drama – Un segreto è per sempre, il trailer del film in arrivo l’1 aprile con I Wonder Pictures.

Chiara Guida
Di Chiara Guida

I Wonder Pictures è lieta di presentare il trailer e il poster italiani ufficiali di The DramaUn segreto è per sempre, sorprendente commedia romantica dai risvolti inattesi tra passione, segreti e rivelazioni, che unisce per la prima volta sullo schermo Zendaya (Spider-Man: No Way Home, Challengers) e Robert Pattinson (Tenet, The Batman, la saga Twilight).

Le due star, dirette da Kristoffer Borgli, interpretano Emma e Charlie, una coppia consolidata che, nel pieno dei preparativi per un matrimonio da favola, viene destabilizzata dalla scoperta di un segreto, che mette in discussione certezze, equilibri e promesse.

The Drama – Un segreto è per sempre con Zendaya e Robert Pattinson

In The DramaUn segreto è per sempre, Kristoffer Borgli pone sotto la sua lente le relazioni di coppia, in un film che ha già scatenato un incredibile hype e un’attesa febbrile.

Prodotto da A24, The DramaUn segreto è per sempre, scritto e diretto da Kristoffer Borgli, arriverà nei cinema italiani l’1 aprile 2026, due giorni prima dell’uscita americana, con I Wonder Pictures.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

