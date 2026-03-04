The Drama – Un segreto è per sempre, il trailer del film in arrivo l’1 aprile con I Wonder Pictures.

I Wonder Pictures è lieta di presentare il trailer e il poster italiani ufficiali di The Drama – Un segreto è per sempre, sorprendente commedia romantica dai risvolti inattesi tra passione, segreti e rivelazioni, che unisce per la prima volta sullo schermo Zendaya (Spider-Man: No Way Home, Challengers) e Robert Pattinson (Tenet, The Batman, la saga Twilight).
Le due star, dirette da Kristoffer Borgli, interpretano Emma e Charlie, una coppia consolidata che, nel pieno dei preparativi per un matrimonio da favola, viene destabilizzata dalla scoperta di un segreto, che mette in discussione certezze, equilibri e promesse.
The Drama – Un segreto è per sempre con Zendaya e Robert Pattinson
In The Drama – Un segreto è per sempre, Kristoffer Borgli pone sotto la sua lente le relazioni di coppia, in un film che ha già scatenato un incredibile hype e un’attesa febbrile.
Prodotto da A24, The Drama – Un segreto è per sempre, scritto e diretto da Kristoffer Borgli, arriverà nei cinema italiani l’1 aprile 2026, due giorni prima dell’uscita americana, con I Wonder Pictures.