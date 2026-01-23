HomeSerie TvNews

Sheriff Country, dal 10 febbraio su Sky e NOW

Di Chiara Guida

Su Sky Investigation arriva Sheriff Country, nuovo poliziesco che esplora temi come identità, colpa, giustizia e legami affettivi. La serie espande l’universo narrativo della celebre FIRE COUNTRY e mette al centro della storia lo sceriffo Mickey Fox, interpretato da Morena Baccarin, star di Gotham ma anche presente in Homeland e Deadpool. È stato svelato oggi il trailer della prima stagione. La prima parte, composta da nove episodi, sarà disponibile dal 10 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con due episodi a settimana e un finale trasmesso separatamente. La seconda parte della serie, già confermata per una seconda stagione, arriverà in autunno.

La trama di Sheriff Country

Morena Baccarin interpreta l’integerrima sceriffo Mickey Fox, sorellastra di Sharon Leone (Diane Farr di Fire Country), capo divisione dei Cal Fire. Mentre pattuglia le strade della cittadina di Edgewater, Mickey indaga su attività criminali e deve al contempo fare i conti con il padre ex detenuto Wes (W. Earl Brown), coltivatore di marijuana che vive fuori dal sistema, e con un misterioso incidente che coinvolge Skye (Amanda Arcuri), la figlia ribelle.

La serie Sheriff Country, prodotta da Jerry Bruckheimer Television e CBS Studios, è stata creata da Max Thieriot insieme con Joan Rater e Tony Phelan. Alla regia ci sono James Strong e Kevin Alejandro. Fanno parte del cast: Morena Baccarin, W. Earl Brown, Matt Lauria, Christopher Gorham, Michele Weaver e Amanda Arcuri.

SHERIFF COUNTRY | Dal 10 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

ALTRE STORIE

