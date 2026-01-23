Rivelato il periodo di uscita di Road House 2 con Jake Gyllenhaal

È stata rivelata la data di uscita del prossimo film di Jake Gyllenhaal, Road House 2. Nel primo film, Gyllenhaal interpretava Dalton, un ex lottatore UFC che diventa buttafuori al Road House nelle Florida Keys. Nel film Prime Video recitano anche Daniela Melchior, Conor McGregor, Billy Magnussen, Jessica Williams, B.K. Cannon, Austin Post e Lukas Gage. Il produttore Charles Roven ha ora dichiarato a Collider che Road House 2 “uscirà alla fine di quest’anno o all’inizio del prossimo. Non è stata ancora fissata una data ed è solo su Prime Video… Siamo negli ultimi 10 giorni di riprese”.

Il produttore ha aggiunto che Road House 2 “sarà più emozionante perché si capirà meglio la storia. Faremo capire al pubblico perché Dalton era il personaggio che era nel primo Road House. Ora, io non ho prodotto il primo Road House. L’hanno prodotto altri. Abbiamo un regista diverso. Abbiamo molti più lottatori famosi di MMA e UFC nel film, ma c’è anche una storia davvero emozionante che si scopre man mano che il film va avanti e che il primo film non ha affrontato“.

In Road House (leggi qui la recensione), Dalton affronta incontri terrificanti con criminali e forze dell’ordine. Usa il suo background UFC per respingere gli aggressori durante tutto il film, che ha ricevuto un punteggio del 59% su Rotten Tomatoes. La pellicola si conclude poi con Dalton che lascia la città dopo aver respinto con successo i cattivi, anche se potrebbe dover affrontare nuovamente Knox nel sequel, se la scena a sorpresa a metà dei titoli di coda si rivelerà profetica.

Il film, diretto da Doug Liman, è un remake dell’omonimo film del 1989, con Patrick Swayze, Kelly Lynch, Sam Elliott e Ben Gazzara. Il film ha però ricevuto diverse nomination ai Razzie, che premiano i peggiori film dell’anno. Nonostante queste sfortunate nomination e un punteggio del 44% su Rotten Tomatoes, nel 2006 è stato distribuito un sequel direct-to-video, anche se Swayze non è tornato a interpretare il personaggio di James Dalton. L’attenzione si è spostata su suo figlio, Shane Tanner, interpretato da Johnathon Schaech.

Jake Gyllenhaal ha preso il posto di Swayze nel remake del 2024, con Road House che vede la partecipazione di diversi lottatori UFC della vita reale, tra cui McGregor (che ha interpretato il cattivo Knox) e Jay Hieron nel ruolo di Jax “Jetway” Harris. Anche il presidente dell’UFC Dana White ha fatto la sua comparsa, così come i commentatori dell’UFC Bruce Buffer e Jon Anik. Sulla base dell’ultimo aggiornamento di Rover, il pubblico dovrebbe aspettarsi che Road House 2, diretto da lya Naishuller, presenti ancora più lottatori e personalità dell’UFC e delle MMA.

L’ex wrestler della WWE diventato attore Dave Bautista è già stato annunciato come membro del cast insieme a Gyllenhaal nel sequel. Anche Leila George, Michael Chandler, Michael “Venom” Page, Dustin Poirier, Stephen Thompson, Rico Verhoeven e Tyron Woodle si sono uniti al cast, con il ritorno anche di Heiron. A pochi giorni dalla fine delle riprese di Road House 2, nei prossimi mesi verranno probabilmente rivelati ulteriori dettagli sulla trama e una data di uscita specifica, così come la data di uscita ufficiale.