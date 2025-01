Skeleton Crew: il team creativo parla del futuro della serie di STAR WARS

Nel finale di Skeleton Crew, viene chiarito che Jod Na Nawood di Jude Law non è il pirata dal cuore d’oro che molti fan di Star Wars immaginavano sarebbe stato rivelato. Invece, è un cattivo a tutti gli effetti che spera di schiavizzare un intero pianeta e costringerlo a creare una scorta illimitata di crediti.

I giovani protagonisti della serie sventano il piano di Jod (dopo aver scoperto che è stato salvato da uno Jedi da bambino solo per veder morire il suo salvatore morire durante l’Ordine 66), lasciando il pirata a guardare mentre il suo piano crolla.

Parlando con Entertainment Weekly dell’arco narrativo di Jod, il co-creatore di Skeleton Crew Jon Watts ha detto: “Tutti aspettano quell’arco narrativo di redenzione, e Ford diceva sempre: ‘Non è i loro genitori’. Quindi abbiamo aspettato e ti sei innervosito un po’. Ti sei chiesto: ‘Avremmo dovuto dargli un arco narrativo di redenzione?’ Ma non lo so”.

Il co-creatore Christopher Ford ha aggiunto: “Sapevamo che quell’archetipo del personaggio faceva parte di Star Wars, quindi volevamo giocarci, e in particolare con tutta la questione ‘È uno Jedi o no?’ È buono o cattivo? E quindi il nostro colpo di scena è stato questo anti-colpo di scena, che era esattamente come si presentava. Apparentemente”.

Interrogato su quell’ultima inquadratura di Jod, Watts non ha rivelato molto, ma ha rivelato: “Sta vedendo l’intero piano che ha, probabilmente il più vicino alla vittoria che abbia mai avuto, andare a fuoco. È fantastico perché penso che si possano leggere molte idee diverse in quell’espressione”.

Per quanto riguarda il suo improbabile posto nella storia di Star Wars, avendo assistito allo svolgersi dell’Ordine 66, sembra che tutti i flashback sul passato di Jod siano stati salvati per una possibile seconda stagione.

“Nelle nostre teste, ha il potenziale per andare più a fondo”, ha stuzzicato Ford. “Quella parte della storia è qualcosa che potrebbe essere esplorata in futuro. Quindi quando hai qualcosa che è una specie di work in progress come quello, lo lasci abbastanza aperto da lavorarci sopra e migliorarlo”.