Grand Theft Hamlet: il trailer del film in esclusiva su MUBI

MUBI, il distributore globale, servizio di streaming e società di produzione, porta il documentario acclamato dalla critica e vincitore di premi Grand Theft Hamlet (qui la nostra recensione) in streaming in esclusiva su MUBI, dopo l’uscita nelle sale del Regno Unito e degli Stati Uniti.

Vincitore di due British Independent Film Awards per il Miglior esordio di regista – Documentario (assegnato ai registi Pinny Grylls e Sam Crane) e del Raindance Maverick Award, che celebra i registi più audaci, creativi e intraprendenti, il film è anche nella lista dei candidati per il Miglior esordio di uno scrittore, regista o produttore britannico agli EE Bafta Film Awards 2025.

Acclamato come “Un’idea brillante, brillantemente realizzata; esilarante, surreale e genuinamente emozionante” in una recensione a 5 stelle del Guardian, “Il documentario più divertente dell’anno” di Time Out, “Un tributo inaspettatamente commovente e genuinamente rivoluzionario alla resistenza dell’arte” di Empire e “Perfidamente divertente” di The Standard, GRAND THEFT HAMLET racconta la storia di due attori disoccupati che tentano l’impresa apparentemente impossibile di allestire una produzione completa dell’Amleto di William Shakespeare all’interno del mondo ultra violento di Grand Theft Auto, girato interamente nel gioco.

La carriera festivaliera di Grand Theft Hamlet

Dopo l’anteprima mondiale al SXSW 2024 (vincitore del Documentary Feature Jury Award), il film, scritto e diretto da Pinny Grylls (vincitrice del BFI & Chanel Luminous Gala Filmmaker Award 2024) e Sam Crane, ha partecipato ad una serie di festival internazionali di successo, tra cui le proiezioni in selezione ufficiale a Hot Docs 2024, CPH: DOX 2024, BFI London Film Festival (compresa la presentazione IMAX), Visions du Reel 2024, Melbourne International Film Festival 2024, Cambridge Film Festival 2024, Leeds Film Festival 2014, Korea’s DMZ Docs 2024, dove ha vinto il Frontier Competition Grand Prize.

È stato presentato al Festival di Sitges in Spagna (premiato con il Best Documentary Film), al Vancouver International Film Festival (premiato con lo Spectrum Audience Award), all’Hamptons International Film Festival, dove è stato presentato in concorso, al Philadelphia Film Festival, dove ha ricevuto una menzione d’onore. In Italia è stato presentato in anteprima nella fortunata prima edizione del MUBI Fest, che si è tenuta a Milano dal 13 al 15 dicembre dove, per l’occasione, il regista Sam Crane è stato ospite del festival. È stato, infine, inserito nella lista dei candidati al Cinema Eye Honors’ Audience Choice Award.