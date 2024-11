Skeleton Crew: il Jod Na Nawood di Jude Law dichiara di essere uno Jedi nelle prime clip

La nuova serie Disney+ della saga di Star Wars, Skeleton Crew, sarà presentata in due episodi il 3 dicembre e Lucasfilm ha ora condiviso alcuni nuovi spot televisivi, una featurette e le prime clip complete dello show. Nella prima clip, i nostri giovani eroi incontrano un droide di nome SM-33 (doppiato da Nic Frost), che Fern (Ryan Kiera Armstrong) rivendica come proprio dopo avergli comunicato di aver ucciso il suo capitano. Fortunatamente, il droide riconosce Fern come suo nuovo leader e sembra unirsi all’equipaggio.

L’altra clip mostra il tentativo della banda di convincere il misterioso Jod Na Nawood di Jude Law a tornare per l’SM-33, ma lui è riluttante a farlo. Nawood sta chiaramente fingendo di essere un Jedi (e sembra essere sensibile alla Forza in base a quanto si vede in uno degli spot televisivi), ma qualcosa ci dice che non è del tutto onesto con i suoi nuovi compagni.

Tutto quello che sappiamo su Skeleton Crew

Star Wars: Skeleton Crew segue il viaggio di quattro ragazzi che fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale, apparentemente sicuro, per poi perdersi in una galassia strana e pericolosa. Trovare la strada di casa – incontrando improbabili alleati e nemici – sarà un’avventura più grande di quanto abbiano mai immaginato.

La serie è interpretata da Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon e Nick Frost. Gli episodi sono diretti da Jon Watts, David Lowery, i Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), Jake Schreier, Bryce Dallas Howard e Lee Isaac Chung.

Jon Watts e Christopher Ford sono i capo sceneggiatori oltre ad essere gli executive producers insieme a Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Chris Buongiorno, Karen Gilchrist e Carrie Beck sono i co-executive producer, mentre Susan McNamara e John Bartnicki sono i produttori.

Star Wars: Skeleton Crew debutterà il 4 dicembre in Italia con i primi due episodi, in esclusiva su Disney+.