Buffy l’ammazzavampiri: prime foto di Sarah Michelle Gellar sul set del reboot!

Nuove immagini dal set del reboot di Buffy l’ammazzavampiri rivelano il ritorno di Sarah Michelle Gellar nel suo ruolo più iconico. All’inizio di quest’anno è stato annunciato che Hulu avrebbe realizzato un episodio pilota per il reboot di Buffy, con la regia della vincitrice dell’Oscar Chloé Zhao (Nomadland). Nora e Lilla Zuckerman (Poker Face, Agents of S.H.I.E.L.D) sono state ingaggiate come sceneggiatrici. Anche se la Gellar riprenderà il suo ruolo di Buffy Summers in modo ricorrente, l’attenzione si concentrerà su una nuova cacciatrice. Ryan Kiera Armstrong, una giovane attrice che si è fatta notare con Star Wars: Skeleton Crew, interpreterà il personaggio principale.

Le immagini dal set pubblicate dal New York Post hanno ora rivelato il primo sguardo al ritorno della Gellar nei panni di Buffy Summers. L’attrice indossa un miniabito rosso con maniche lunghe, tacchi a spillo rosa, una profonda scollatura a V e un grande fiore di stoffa applicato in vita. Gellar sembra anche avere in mano una borsa Yves Saint Laurent Sac de Jour. Il look alla moda di Gellar ha scatenato un po’ di discussioni online. Non è chiaro se l’attrice vincitrice di un Emmy sia nel personaggio o se stia semplicemente arrivando sul set a Los Angeles.

Ma supponendo che stia interpretando il ruolo di Buffy, alcuni hanno sostenuto che il look altamente alla moda non è come ricordano Buffy Summers. Altri hanno sostenuto che sono passati trent’anni dal debutto della serie originale (e venti dalla sua conclusione) e che in questo periodo potrebbero essere cambiate molte cose. Il punto potrebbe essere proprio che Buffy Summers è diversa da come la ricordano gli spettatori. Ma senza conoscere alcun dettaglio concreto della trama, è difficile dirlo con certezza.

Cosa aspettarsi dal reboot di Buffy l’Ammazzavampiri

L’originale serie di Buffy l’ammazzavampiri, ideata da Joss Whedon, mescola horror, azione, dramma e commedia con sorprendenti sfumature metaforiche. Ambientata nella cittadina immaginaria di Sunnydale, la storia segue Buffy Summers, una liceale apparentemente normale che è però la “Prescelta”, l’unica ragazza della sua generazione destinata a combattere vampiri, demoni e forze oscure. Affiancata dai suoi amici – la “Scooby gang” – e dal suo mentore Rupert Giles, Buffy affronta battaglie sovrannaturali che spesso riflettono le paure e le sfide della crescita, dell’identità e della responsabilità personale. La serie è considerata un simbolo del girl power anni ’90.

Una recente sinossi del reboot di Buffy l’ammazzavampiri ha rivelato che “Nova, una sedicenne appassionata di libri, scopre di essere un’ammazzavampiri nella ricostruita Sunnydale, divisa tra la grintosa Old Sunnydale e l’esclusiva New Sunnydale. Durante il Vampire Weekend, un festival che celebra il passato oscuro della città, i vampiri Jack e Shirley emergono da un cantiere edile, uccidono un adolescente e pianificano un rituale per creare un esercito di vampiri al Cursed Circle”, conclude la sinossi.

Nora Zuckerman e Lila Zuckerman sono ora state incaricate di scrivere, dirigere e produrre la serie reboot di Buffy l’ammazzavampiri. La premio Oscar Chloé Zhao sarà la regista e la produttrice esecutiva sotto la sua casa di produzione Book of Shadows. Gellar è invece produttrice esecutiva insieme a Gail Berman. Fran Kuzui e Kaz Kuzui saranno produttori esecutivi tramite Suite B, mentre Dolly Parton sarà produttrice esecutiva tramite Sandollar. La produzione sarà affidata a 20th Television e Searchlight Television. Berman, i Kuzui e Parton sono stati tutti produttori esecutivi della serie originale.

Protagonista sarà dunque Ryan Kiera Armstrong, apparsa di recente nella serie Disney+ “Star Wars: Skeleton Crew”. Tra gli altri suoi crediti televisivi figurano “Anne with an E” su Netflix, “American Horror Story” e la prossima serie FX “The Lowdown”. Ad affiancare Armstrong e Sarah Michelle Gellar nuovamente nei panni di Buffy ci sono Faly Rakotohavana (“Unprisoned”, “Secret Society of Second Born Royals”) nel ruolo di Hugo, Ava Jean (“A Week Away”, “Law & Order: SVU”) nel ruolo di Larkin, Sarah Bock (“Severance”) nel ruolo di Gracie, Daniel di Tomasso (“Witches of East End”, “Major Crimes”) nel ruolo di Abe e Jack Cutmore-Scott (“Oppenheimer“, “Frasier”) nel ruolo del signor Burke.

Al momento non è noto chi del cast originale – che includeva Nicholas Brendon, Alyson Hannigan, Carpenter, Anthony Stewart Head, David Boreanaz, Seth Green e James Marsters – potrebbe tornare per la nuova serie.

