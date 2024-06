Snowpiercer – Stagione 4: AMC rilascia il teaser trailer degli ultimi episodi in vista della premiere di luglio

La quarta stagione di Snowpiercer di TNT – precedentemente prevista per un’uscita “all’inizio del 2025” – debutterà negli USA invece in esclusiva su AMC e AMC+ domenica 21 luglio, alle 9.8c. Guardate il teaser trailer qui sotto.

Le stagioni 1 e 2 di Snowpiercer sono ora in streaming esclusivo su AMC+. La terza stagione arriverà sullo streamer sabato 8 giugno. In Italia la serie è su Netflix.

“Non vediamo l’ora di condividere l’ultima stagione di questa emozionante serie con la vibrante comunità di fan e con i nuovi spettatori a partire dal 21 luglio“, ha dichiarato a maggio Courtney Thomas, EVP di Streaming per AMC Networks. “Snowpiercer è un dramma divertente con un grande cast e vedere come finirà la corsa sarà un momento culminante della visione estiva degno di un treno da 1001 vagoni“.

La casa originale di Snowpiercer, TNT, ha dato il via libera alla stagione 4 nel luglio 2021, sei mesi prima che la stagione 3 andasse in onda. Cinque mesi dopo, l’emittente ha annunciato che la stagione 4 avrebbe concluso la “fortunata serie multi-stagionale” della serie fantascientifica. Le stagioni 1-3 sono state successivamente cancellate da Max.

Al momento della cancellazione di Snowpiercer, la TNT ha dichiarato: “È stata una decisione difficile, ma la nostra ammirazione per i talentuosi scrittori, attori e troupe che hanno dato vita allo straordinario mondo post-apocalittico di Snowpiercer rimane forte. Dall’anno scorso lavoriamo in collaborazione con i produttori per aiutare la serie a trovare una nuova casa dove i fan possano continuare a godere della storia avvincente e dell’eccezionale esperienza visiva. Non vediamo l’ora di lavorare con loro su progetti futuri“.

Quando, a marzo, la AMC è arrivata in soccorso, Paul Zbyszewski, showrunner della quarta stagione, ha dichiarato: “Siamo entusiasti che il treno abbia finalmente trovato una casa, e siamo incredibilmente grati a tutti quelli della AMC e dei Tomorrow Studios per aver dato ai fan di Snowpiercer la possibilità di godersi la Stagione 4 con tutto il duro lavoro che questo fantastico cast e la troupe ci hanno messo“.

Tra le novità della stagione 4 ci sono il beniamino di Agents of S.H.I.E.L.D. Clark Gregg e Michael Aronov di The Americans, in ruoli non rivelati. Inoltre, Zbyszewski (Agents of S.H.I.E.L.D., Helstrom) ha assunto il ruolo di showrunner, succedendo agli EP Graeme Manson e Aubrey Nealon.