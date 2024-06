Outlander – stagione 7, parte 2: Jamie e Claire salutano la rivoluzione nel primo teaser

Starz ha rilasciato la prima anticipazione dei prossimi episodi del drama, in concomitanza con il World Outlander Day. Come già annunciato, la seconda parte di Outlander – stagione 7 debutterà venerdì 22 novembre alle 20.00 su Starz. (I nuovi episodi negli USA saranno disponibili il venerdì a mezzanotte sull’app Starz e su tutte le piattaforme di streaming e on-demand di Starz).

Gli otto episodi rimanenti di Outlander – stagione 7 vedranno Claire, Jamie e il giovane Ian tornare in Scozia, dove – secondo la sinossi ufficiale – “i pericoli della Guerra di Rivoluzione li costringeranno a scegliere tra stare dalla parte di coloro che amano e combattere per la terra che hanno reso la loro nuova casa”. Nel frattempo, Roger e Brianna “affrontano nuovi nemici attraverso il tempo e devono combattere le forze che minacciano di separare la loro famiglia”.

La serie è attualmente impegnata nelle riprese dell’ottava e ultima stagione, che sarà composta da 10 episodi. Sabato Starz ha annunciato anche tre aggiunte al cast dell’ottava stagione. Kieran Bew (House of the Dragon) interpreterà il Capitano Charles Cunningham, un soldato britannico in pensione. Frances Tomelty (Catastrophe) interpreterà sua madre, Elspeth Cunningham. Carla Woodcock (Free Rein) interpreterà Amaranthus Grey, descritta come “un nuovo membro della famiglia Grey”.

Come riportato in precedenza, lo showrunner Matthew B. Roberts ha dichiarato che Outlander – stagione 7 “rivisiterà alcuni dei nostri personaggi preferiti in tempi e luoghi diversi” e vedrà il ritorno di Graham McTavish (che interpreta Dougal MacKenzie), Nell Hudson (Laoghaire Fraser), Steven Cree (l’anziano Ian Murray), Lotte Verbeek (Geillis Duncan), Andrew Whipp (Brian Fraser) e Layla Burns (Joan MacKimmmie).

Tobias Menzies, già protagonista della serie, ha recentemente rivelato a TVLine che non riprenderà i ruoli di Frank Randall o Jonathan Wolverton “Black Jack” Randall prima che la serie si concluda definitivamente. “Sarebbe fantastico”, ha dichiarato in un’intervista. “[Ma] no, non mi vedrete“.

Il network ha anche ordinato in precedenza uno spinoff, Outlander: Blood of My Blood, incentrato sui genitori di Jamie e Claire.