Kristen Stewart interpreterà la prima donna americana nello spazio in una nuova serie

Kristen Stewart interpreterà la prima donna americana nello spazio. Sarà la protagonista di Sally Ride in The Challenger, una nuova miniserie che racconta la breve e movimentata carriera di Sally Ride alla NASA. Deadline riporta che gli Amazon MGM Studios sono in procinto di acquisire il progetto per il servizio di streaming Prime Video di Amazon.

The Challenger è basato sul libro di saggistica The New Guys (2023) di Meredith Bagby e tratta della classe di astronauti della NASA del 1978, che si distaccò dal tradizionale bacino di reclutamento della NASA di aviatori militari per cercare candidati più eterogenei per l’equipaggio dell’allora nuovo Space Shuttle.

Il libro si concentrerà sulla figura di Ride, che è diventata la prima donna americana nello spazio, la più giovane americana nello spazio e – sebbene abbia tenuto segreta la sua vita privata per tutta la vita – la prima astronauta LGBT. I diritti del libro sono stati acquistati da Kyra Sedgwick, che produrrà la serie insieme alla Stewart e a Steven Spielberg.

Per la Stewart si tratterà del primo ruolo da protagonista in una serie televisiva, ma questo non è stato un ostacolo al progetto, dice la Sedgwick: “Non ha mai fatto televisione, ma quando ha letto questo libro è diventata ossessionata dall’idea di raccontare la storia di Sally Ride dalla sua prospettiva unica, che non cercherò nemmeno di parafrasare perché è così eloquente“.

Ha poi aggiunto: “Chi meglio di uno dei grandi attori della sua generazione poteva interpretare Sally Ride?“. Sebbene non sia ancora stata annunciata una data di uscita della serie, l’intenzione è di farla coincidere con il 40° anniversario del disastro del Challenger, nel 2026.

Chi era Sally Ride?

Nata a Encino, in California, nel 1951, Ride ha conseguito un dottorato in astrofisica all’Università di Stanford e si è iscritta al programma di addestramento per astronauti della NASA. Ha superato l’addestramento e presto è diventata la prima astronauta donna dell’agenzia spaziale, superando un enorme sessismo istituzionale.

La NASA, dominata dagli uomini, non era preparata per un’astronauta donna; alla domanda se l’invio di cento assorbenti per la sua missione di una settimana sarebbe stato “il numero giusto”, Ride ha risposto con un secco “Non sarebbe stato il numero giusto”.

Ride ha volato con successo in due missioni dello Space Shuttle nel 1983 e nel 1984, ma la sua terza missione prevista sarebbe stata annullata in seguito al disastro del Challenger nel 1986. In seguito a quella tragedia, Ride fu nominata membro della Commissione Rogers che indagava su cosa avesse causato l’esplosione dello Shuttle pochi istanti dopo il decollo; Ride utilizzò le sue fonti NASA per acquisire e trasmettere segretamente informazioni al collega Richard Feynman, membro della Commissione.

Nel 1987 Ride si dimise dalla NASA e per il resto della sua vita ricoprì diversi incarichi educativi e accademici. Ride è morta di cancro al pancreas nel 2012, all’età di 61 anni; al momento della sua morte, era in coppia con il tennista Tam O’Shaughnessy e in precedenza era stata sposata con il collega astronauta Steven Hawley. Ride, che era molto riservata, non ha mai parlato pubblicamente della sua sessualità.

The Challenger sarà prodotta dalla Big Swing Productions di Sedgwick, insieme alla Amblin Partners di Steven Spielberg e all’etichetta di produzione Nevermind di Stewart. La serie sarà scritta e condotta da Maggie Cohn, veterana di American Crime Story, Narcos: Mexico e The Staircase.

The Challenger è vicino a un accordo con Amazon MGM Studios; non è ancora stata annunciata una data di uscita.