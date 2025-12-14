Hannibal Lecter: la storia vera da cui trai ispirazione il personaggio de Il Silenzio degli innocenti

Oltre ad essere apparso nel famigerato film vincitore dell’Oscar nel 1991 Il silenzio degli innocenti, il personaggio di Hannibal Lecter ha tratto ispirazione da un terrificante assassino realmente esistito. Il nome Hannibal Lecter è così famoso che potrebbe sorprendere apprendere che il famigerato personaggio non è direttamente ispirato a un mostro cannibale realmente esistito con lo stesso nome. Reso famoso dall’interpretazione di Anthony Hopkins nel film Il silenzio degli innocenti, vincitore di 5 premi Oscar, Hannibal Lecter è apparso in diversi film e serie televisive.

Il personaggio del dottor Hannibal Lecter è stato creato dallo scrittore Thomas Harris, che lo ha introdotto nel suo romanzo del 1981 Red Dragon. Lecter aveva un piccolo ruolo in Red Dragon, che è stato poi adattato nel film Manhunter (1986) diretto da Michael Mann, in cui Brian Cox interpreta il killer cannibale. Harris ha poi pubblicato il sequel di Red Dragon, Il silenzio degli innocenti, nel 1988, che ha portato alla creazione del famoso film omonimo del 1991. Hopkins ha continuato a interpretare il ruolo di Lecter in Hannibal (2001) e Red Dragon (2002). Il personaggio è stato interpretato anche da Mads Mikkelsen nella serie televisiva della NBC Hannibal (2013-2015).

Hannibal Lecter è stato ispirato dal dottor Alfredo Ballí Treviño

Il famigerato personaggio del dottor Hannibal Lecter è stato ispirato dal dottor Alfredo Ballí Treviño, che nel 1959 è diventato l’ultimo criminale a essere condannato a morte in Messico. Harris aveva incontrato il dottor Alfredo Ballí Treviño mentre lavorava come giornalista per una storica rivista americana chiamata Argosy negli anni ’60. Harris aveva visitato una prigione in Messico in quel periodo per intervistare Dykes Askew Simmons, un americano che avrebbe ucciso tre fratelli messicani. Mentre era in prigione, Simmons era stato colpito a una gamba da una guardia e il dottor Salazar lo aveva operato per rimuovere i proiettili.

Harris intervistò il dottor Salazar su Simmons, solo per scoprire in seguito che era un assassino di nome Alfredo Ballí Treviño. Ballí proveniva da una famiglia benestante ed era un chirurgo affermato prima che si scoprisse che aveva ucciso il suo collega e presunto fidanzato, Jesus Castillo Rangel. Il dottor Alfredo Ballí Treviño era incredibilmente preciso e inquietante nel modo in cui smembrò il corpo e mise tutte le parti in una piccola scatola, per poi seppellirla nel cortile di sua zia ed essere arrestato il giorno dopo. Ballí non ha mai negato le accuse ed è stato infine rilasciato dal carcere dopo una condanna a 20 anni, riprendendo a lavorare come medico e morendo nel 2009.

Come i crimini di Alfredo Ballí Treviño hanno plasmato il personaggio di Hannibal Lecter

La somiglianza fondamentale tra Hannibal Lecter e il dottor Alfredo Ballí Treviño è la stessa inquietante eleganza e lo stesso fascino conversazionale che entrambi possiedono.

Sebbene il dottor Alfredo Ballí Treviño sia molto diverso da Hannibal Lecter, principalmente perché non era un cannibale, Harris ha incluso molte caratteristiche del suo comportamento, del suo galateo e della sua personalità nella creazione del personaggio di Lecter. Ballí era una persona particolarmente sofisticata e colta che stava molto ferma, proprio come la rappresentazione di Lecter da parte di Hopkins in Il silenzio degli innocenti. La principale somiglianza tra Hannibal Lecter e il dottor Alfredo Ballí Treviño è la stessa inquietante eleganza e lo stesso fascino conversazionale che entrambi possiedono, che quasi sospendono la paura di chi sono realmente e di cosa sono capaci.

Sia Hannibal Lecter che il dottor Alfredo Ballí Treviño sono di origini lituane, che è un’altra caratteristica chiave che li accomuna. Si ritiene inoltre che Harris abbia tratto ispirazione dal dottor Alfredo Ballí Treviño per l’altro serial killer de Il silenzio degli innocenti, Buffalo Bill. Al di là delle caratteristiche relative alla personalità, all’intelligenza e all’aspetto sinistro, innocente e persino affascinante del dottor Alfredo Ballí Treviño, non ci sono molte somiglianze tra lui e Hannibal Lecter.

Cosa è successo al vero Alfredo Ballí Treviño

Il vero dottor Alfredo Ballí Treviño è stato sorprendentemente rilasciato dal carcere 20 anni dopo la sua condanna per il suo crimine passionale nel 1981. Inizialmente condannato a morte nel carcere messicano dove Harris lo aveva trovato, il dottor Alfredo Ballí Treviño è tornato nella sua città natale, Monterrey, in Messico, e ha cercato di riprendere una vita lontano dai riflettori. Ballí era molto riluttante a parlare del suo passato violento, finché nel 2008, dopo la diagnosi di cancro alla prostata, accettò finalmente di rilasciare un’intervista a un giornale. Il fatto che la persona che ha ispirato il personaggio di Hannibal Lecter sia rimasta in libertà dal 1981 al 2009 è piuttosto scioccante.

Ironia della sorte, il dottor Alfredo Ballí Treviño è stato rilasciato dalla prigione proprio nello stesso anno in cui Harris ha pubblicato Red Dragon e ha dato vita al personaggio di Hannibal Lecter. Non è chiaro se la tempistica del rilascio dal carcere del dottor Alfredo Ballí Treviño e la pubblicazione di Red Dragon siano in qualche modo collegate o semplicemente una coincidenza piuttosto grande. Il dottor Alfredo Ballí Treviño non ha mai rilasciato commenti ufficiali sui romanzi di Harris o sul personaggio di Hannibal Lecter, nemmeno dopo l’enorme successo di Il silenzio degli innocenti.

Gli altri serial killer che hanno ispirato Hannibal Lecter

L’aspetto altamente intelligente del personaggio di Hannibal Lecter è probabilmente ispirato in parte da famigerati serial killer della vita reale come Ted Bundy ed Ed Kemper.

Ci sono state diverse affermazioni da parte di detective della polizia, analisti e vari scrittori su altri serial killer della vita reale che potrebbero aver ispirato Harris a creare il personaggio del dottor Hannibal Lecter. L’aspetto altamente intelligente del personaggio di Hannibal Lecter è probabilmente ispirato in parte da famigerati serial killer reali come Ted Bundy ed Ed Kemper. Bundy, in particolare, era noto per il suo fascino che lo rendeva uno dei serial killer più “simpatici” o modesti di tutti i tempi. Ci sono anche vaghe associazioni con cannibali reali come William Coyner, noto anche come Alonzo Robinson, che secondo quanto riferito avrebbe salato e conservato i corpi di alcune delle sue vittime.

Hannibal Lecter è davvero uno dei più grandi cattivi cinematografici mai creati, ma, per fortuna, non è esattamente rappresentativo di nessun assassino in particolare. Sebbene il dottor Alfredo Ballí Treviño sia spesso considerato l’ispirazione diretta per la creazione del personaggio di Hannibal Lecter da parte di Thomas Harris, Ballí non era un cannibale, il che indica che la parte più famigerata del personaggio di Lecter è stata aggiunta per aumentare l’effetto complessivo della natura contraddittoria dell’antagonista sia in Red Dragon che in Il silenzio degli innocenti. È innegabile, tuttavia, che l’incontro di Harris con il dottor Alfredo Ballí Treviño sia stato un evento che ha cambiato la sua vita e che avrebbe finito per rivoluzionare il genere horror nella storia del cinema americano.

Approfondimenti sul mondo di Hannibal Lecter: