Paramount+ ha diffuso il trailer ufficiale originale della quinta e ultima stagione di Star Trek: Discovery, la serie di successo che ha rilanciato il franchise di Star Trek.

Nella quinta e ultima stagione di Star Trek: Discovery il Capitano Burnham e l’equipaggio della U.S.S. Discovery scoprono un mistero che li condurrà in un’epica avventura attraverso la galassia, per trovare un antico potere la cui esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma troveranno anche nemici pericolosi, determinati a reclamare il premio per sé e che non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo.

Star Trek: Discovery 5, quando esce in Italia e dove vederla?

Star Trek: Discovery sarà disponibile in esclusiva sul servizio da giovedì 4 aprile in Italia, oltre che negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Svizzera, Corea del Sud, America Latina, Germania, Francia, Australia e Austria. I primi due episodi della stagione finale, composta da 10 episodi, saranno disponibili in streaming al momento del lancio, mentre i nuovi episodi usciranno ogni giovedì.

Il cast della quinta stagione di Star Trek: Discovery comprende Sonequa Martin-Green (Capitano Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker), Blu del Barrio (Adira) e Callum Keith Rennie (Rayner). La quinta stagione vede anche le guest star ricorrenti Elias Toufexis (L’ak) e Eve Harlow (Moll).

La serie Star Trek: Discovery è prodotta dai CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michelle Paradise, Heather Kadin, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi. Alex Kurtzman e Michelle Paradise sono co-showrunner.

Le stagioni dalla 1 alla 4 di Star Trek: Discovery sono attualmente disponibili in streaming in esclusiva su Paramount+. Star Trek: Discovery è distribuito da Paramount Global Content Distribution.