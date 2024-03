Settimo capitolo nonché reboot della saga di Resident Evil, Resident Evil: Welcome to Raccoon City (qui la recensione) si distingue notevolmente dai film precedenti diretti da Paul W. S. Anderson e interpretati da Milla Jovovich, proponendo come protagonisti i personaggi principali del franchise e traendo ispirazione in particolare dal primo e dal secondo capitolo della saga videoludica. Questo nuovo film, inoltre, conta principalmente su una forte componente horror, contrariamente a quanto visto nei precedenti capitoli invece più incentrati sull’azione. Si è dunque sostanzialmente deciso con questo nuovo film di tornare alle origini, offrendo ai fan qualcosa di maggiormente vicino agli amati videogiochi.

Il regista di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, Johannes Roberts è poi un grande fan di John Carpenter e per il film si è ispirato a due suoi titoli: Distretto 13: le brigate della morte (1976) e Fog (1980), riprendendo l’idea di un gruppi di personaggi che si riuniscono per cercare di sopravvivere ad un assedio. Naturalmente, nel caso di questo film, l’assedio in questione è perpetratro da una serie di orripilanti mostri, che rappresentano una minaccia non indifferente. Questo nuovo film offre dunque tutto ciò che si è amato dei videogiochi, con un’atmosfera ansiogena che impreziosisce il tutto.

Benché non sia stato particolarmente amato dalla critica, il film ha poi intercettato il proprio pubblico di riferimento, che ha dimostrato di aver apprezzato questo titolo, ora recuperabile grazie al suo passaggio televisivo. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e al suo possibile sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Il film è ambientato nel 1998 a Raccoon City, un tempo sede della Umbrella Corporation e, dopo il fallimento della compagnia, destinata a essere una morente cittadina del Midwest. In questa città abbandonata vi è la Spencer Mansion, la residenza in cui operava il colosso farmaceutico ed è proprio qui che il male ha fatto il suo nido. Lo scopriranno a loro spese un gruppo di sopravvissuti, cresciuti in questi luoghi, e di persone appena arrivate in città, che si radunano in una notte fatale per introdursi nella residenza. Non sono pronti a quello che troveranno al suo interno e negli scantinati, dove il male è pronto a scatenarsi e mettere a repentaglio le vite di chi si addentra tra quelle mura.

Ad interpretare la protagonista, Claire Redfield, vi è l’attrice Kaya Scodelario, divenuta nota per la serie televisiva Skin e per la serie di film Maze Runner. L’attore Hannah John-Kamen recita invece nel ruolo di Jill Valentine, mentre l’attore Robbie Amell, che si è detto essere un grande fan della serie, ricopre il ruolo di Chris Redfield, mentre Tom Hopper è Albert Wesker, Avan Jogia è Leon S. Kennedy, Donal Logue è Brian Irons e Neal McDonough è William Birkin. L’attrice Lily Gao compare invece con un cameo nel ruolo di Ada Wong, personaggio a cui darà poi anche voce nel videogioco del 2023 Resident: Evil 4.

Il finale di Resident Evil: Welcome to Raccoon City: ci sarà un sequel?

Nel finale del film, Chris, Sherry, Jill, Claire e Leon salgono sul treno che può portarli in salvo, ma questo deraglia quando Raccoon City viene distrutta, permettendo a una versione mostruosa di William di raggiungerli. Leon distrugge però il mostro con un lanciarazzi. Mentre poi la Corporazione dichiara che non ci sono sopravvissuti civili dopo la distruzione della città, i cinque sopravvissuti escono dal tunnel del treno, lasciandosi alle spalle Raccoon City. Nella scena a metà dei titoli di coda, però, Wesker si risveglia in un sacco per cadaveri, senza riuscire a vedere nulla. Una figura misteriosa gli porge degli occhiali da sole e si presenta come Ada Wong, celebre protagonista e antieroina della saga.

Dato questo finale aperto, si è dunque compreso come i piani siano quelli di riavviare la saga realizzando anche ulteriori sequel. Il regista Johannes Roberts ha infatti poi dichiarato che se dovesse essere sviluppato un sequel, vorrebbe adattare la storia di Resident Evil – Code: Veronica, a cui si fa riferimento nel film con l’apparizione dei gemelli Ashford, e poi Resident Evil 4. Ha inoltre espresso interesse per l’adattamento di Resident Evil 7: Biohazard e Resident Evil: Village in futuro. Nel 2022 è poi stato confermata l’intenzione di realizzare un sequel, su cui attualmente non si hanno però ulteriori notizie. Estremamente probabile è però il ritorno in scena di Ada Wong.

Il trailer di Resident Evil: Welcome to Raccoon City e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Resident Evil: Welcome to Raccoon City grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 4 marzo alle ore 21:20 sul canale Rai 4.